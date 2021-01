Jonckheere na Kortrijkse nederlaag in de sneeuw: “We waren clowns in een circus”

Na er negen jaar te hebben gevoetbald, was Michiel Jonckheere zaterdagnamiddag terug in de Oostendse Diaz Arena maar helemaal niet in de omstandigheden die hij zich had voorgesteld. “Dit was geen match”, zei hij resoluut. “Dit was een circus en het gebeurde onder druk van de Pro League. Anders had de scheidsrechter de wedstrijd nooit laten starten.”

“Ook als we hadden gewonnen, had ik dit gezegd,” aldus Jonckheere over het sneeuwballet waaraan hij met KV Kortrijk noodgedwongen moest deelnemen. “Na tien minuten trok ik met spelers van beide ploegen naar de ref om de wedstrijd te doen ophouden, want iedereen zag dat we niet konden voetballen. Je kon geen pass geven, je kon geen dribbel doen, al wat je kon doen was de bal zo snel en zo hard mogelijk wegtrappen. Je voelt je belachelijk. Ik kan me voorstellen dat het voor de kijkers zielig overkwam: we waren clowns in het circus. De scheidsrechter gaf ons gelijk, maar hij zei dat het boven zijn hoofd was beslist. De kalender zit zo vol dat uitstel geen optie was.”

Of hij al op zo’n veld had gespeeld? “De laatste keer dat ik in de sneeuw had moeten spelen, was toen we van Oostende naar Genk reisden. Er lag daar toen minder sneeuw dan hier maar die wedstrijd werd afgelast.”

Yves Vanderhaeghe moest ook ver in zijn herinneringen zoeken: “Ik denk dat ik met Club Roeselare in derde klasse ooit eens op zo’n sneeuwveld heb gespeeld.”

Maar het 2-1 resultaat stond wel op het besneeuwde scorebord. “De match is verloren. De rest is werk voor juristen”, besefte de Kortrijkse coach. “Was het correct om te spelen? Neen. Maar we moeten de uitslag aanvaarden. Wij zijn een ploeg die combineert en tussen de lijnen speelt, en dat was hier niet mogelijk.”

Michiel Jonckheere zocht naar een lichtpunt: “Het goede nieuws is dat we in de komende zeven dagen twee thuismatchen krijgen. Woensdag kunnen we op een normaal veld STVV ontvangen, zaterdag komt Cercle. Als we 6 op 6 pakken, zullen we Oostende al enigszins vergeten zijn. Maar ik besef dat het straks misschien moeilijker wordt tegen die twee ploegen die achter ons staan, dan tegen Standard, Gent en Genk.”