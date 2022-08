Jonathan Vervoort en Rupel Boom willen verrassing uitsluiten bij bekerrevelatie Koersel: “Reageren na tik van competitienederlaag”

De competitieopener van Rupel Boom tegen Ninove ging verloren afgelopen woensdag (1-2) , maar in deze fase van het seizoen volgt al snel een nieuwe kans om het vertrouwen te herstellen. Zo gaan de Steenbakkers zondagnamiddag op bezoek bij eerste provincialer Weerstand Koersel in het kader van de beker van België en dat mag op papier alvast geen probleem vormen. Maar de troepen van Stéphane Demets zijn gewaarschuwd, want de Limburgers knikkerden met FC Lebbeke en Belisia de voorbije weken telkens een tweede nationaler uit de Cup.

“We gaan hen zeker niet onderschatten”, zegt kapitein Jonathan Vervoort. “Dat is om problemen vragen en wij hebben net weer nood aan vertrouwen na de nederlaag van woensdag. Want toegegeven, daar kregen we een tik. We keken er naar uit om de lange voorbereiding af te sluiten met een goed resultaat in die eerste thuiswedstrijd, maar het draaide uit op een ontgoocheling. Of de bekerwedstrijd een voorbereiding is op de verplaatsing naar Olympique Charleroi van volgende woensdag? Daar moeten we nu nog niet aan denken. Eerst moet alle focus op Koersel.”

“Wat we meenemen na het duel met Ninove? Aanvankelijk zat alles mee, want we begonnen scherp en kwamen vroeg op voorsprong. We zaten goed in de match, gaven weinig kansen weg en kregen zelf nog de beste mogelijkheden op 2-0. Maar gaandeweg slopen er wel meer slordigheden in ons spel en was het zaak om die 1-0 vast te houden tot aan de rust. Dat lukte en ook na de pauze begonnen we goed, maar al snel gaven we de controle uit handen.”

Balbezit

“We konden de bal niet in de ploeg houden en gebruikten veel te vaak de lange bal. De wilskracht was er wel en dat is niet onbelangrijk, maar als je geen balbezit hebt, levert inzet alleen ook weinig op. De tegengoals? Aan de gelijkmaker ging mogelijk een duwfout op Traoré vooraf, maar dat kon ik niet goed zien en de tweede kwam er als gevolg van een stilstaande fase. Daarop slikten we ook tijdens de voorbereiding een aantal goals dus dat is absoluut een werkpunt. Maar zo hebben we er wel meerdere dus nu is het zaak om zo snel mogelijk uit de gemaakte fouten te leren.”

Automatismen

“Hoe ik me hier intussen voel? Na een avontuur in Finland zat ik vorig seizoen zonder club en dus moest ik me helemaal klaar stomen tijdens de voorbereiding. Maar ik deed alles mee en dus ontbreekt het me ook niet meer aan matchritme. Ik ben helemaal fit en wedstrijdklaar. Ook bij de groep heb ik een goed gevoel, maar je merkt dat we nog op zoek zijn naar automatismen. Ons huidige programma waarin de wedstrijden elkaar snel opvolgen, geeft ons de kans om daar aan te werken.”