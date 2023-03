Jonathan Vervenne wint eerste editie van Le Tour des 100 Communes: “Verkenning heeft me geen windeieren gelegd”

Wielrennen beloftenJonathan Vervenne (Soudal - Quick-Step Devo Team) heeft zijn eerste overwinning bij de beloften te pakken. De Zuid-Limburger was de beste in Le Tour des 100 Communes, een wedstrijd in het Noorden van Frankrijk. Het was de eerste editie van deze koers, teruggrijpen naar beelden uit het verleden was geen optie. “Dus ben ik maar gaan verkennen”, bekent Vervenne. “Een goede zet want ik wist perfect hoe de finale er uitzag.”

De overwinning in Frankrijk is een mooie eerste bekroning van de nog altijd korte wielerloopbaan van Jonathan Vervenne. Dik drie jaar geleden was hij nog meer zwemmer dan renner. Een niet onverdienstelijk zwemmer overigens want de Riemstenaar liet mooie tijden noteren op onder meer de Nederlandse kampioenschappen. Corona leidde hem definitief naar de fiets waar hij volop gebruik maakte van de grote motor die hij in het zwembad gecreëerd had.

In 2021 stond hij aan de start van het WK tijdrijden voor junioren in Leuven, een jaar later mocht hij als eerstejaars belofte al naar het EK. Zijn eerste seizoen bij de U23 was trouwens een succes. Vooral in de tijdritten dan. Vervenne pakte vier keer zilver de nationale tijdritten. Daarmee bewees hij een topper tegen de klok te zijn. 2023 moet het jaar van de ontbolstering worden, het jaar waarin hij kan ontdekken welk type renner hij echt is.

Meteen raak

Zijn debuut was goed want al op de tweede koersdag was het raak. Vervenne rondde met solo van zes kilometer knap af in de eerste editie van de Le Tour des 100 Communes. Zijn naam komt als eerste op de erelijst te staan. “Een mooi gevoel, inderdaad en geen toevalstreffer”, vertelt hij. “Ik was de week voor de wedstrijd in West-Vlaanderen en het leek me een goed idee om de finale te gaan verkennen. Dat heeft me geen windeieren gelegd. De laatste hectometers waren zwaar, maar ik bleef het peloton voor.”

Test in Youngster Coast Challenge

De overwinning van Vervenne was meteen de eerste Europese zege voor Soudal Quick-Step, zijn nieuwe team. “Ik voelde me er meteen thuis, ook al zijn er veel renners en teamleden die ik al kende. Het gaat er allemaal een stuk professioneler aan toe en zo heb ik het graag.” Dit weekend rijdt Vervenne de Dorpenomloop Rucphen in Nederland, vrijdag staat de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde op het programma. “Dat is een koers voor beloften. Een mooie waardemeter.”