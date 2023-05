Jonathan Vervenne veruit de sterkste op BK tijdrijden voor beloften: “Toch afzien in de tweede ronde”

voetbal tweede nationale Racisme-incident overscha­duwt spektakel­ze­ge City Pirates tegen Lille (4-3): “Ongelofe­lijk dat dit nog kan in 2023"

City Pirates zette zaterdagavond een belangrijke stap richting behoud dankzij de zoveelste spektakelzege van het seizoen, 4-3 werd het tegen Lille, maar na afloop ging niet het sportieve over de tongen. Wel dat City Pirates-speler Bangali Kromah racistisch beledigd zou geweest zijn door Lille-speler Gianni Mariën. Omdat de scheidsrechter niets gehoord had, bleef die ongestraft, maar in de nasleep kregen thuisspeler Borges én coach Verbiest wél rood onder de neus geduwd. Bij City Pirates dient men klacht in.