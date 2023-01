Jonathan Vervenne rijdt dit jaar bij het Soudal Quick-Step Devo team: “Enorme motivatiebooster”

Wielrennen beloftenJonathan Vervenne begint aan zijn tweede seizoen bij de beloften in een nieuwe uitrusting. De Zuid-Limburger verdedigt dit jaar de kleuren van het Soudal Quick-Step Devo team. “Een enorme promotie”, vindt hij er zelf van. “En nog meer een motivatiebooster.” Al is dat laatste de Riemstenaar niet vreemd, want sinds hij op de fiets zit, is ongeveer elke grote wedstrijd reden om zich dubbel te plooien.

Zijn eerste seizoen bij de U23 was een succes. Zeker op het vlak van tijdritten. “Ik pakte in de vier nationale tijdritten telkens zilver. Daarnaast keerde ik van het EK tijdrit in Portugal terug met een mooie vijfde plaats. En dat onder zware omstandigheden en tussen heel wat buitenlandse talenten”, vertelt Vervenne die dit seizoen wil ontdekken welk type van renner hij precies is. Tegen de klok is hij alvast een topper, maar hij hoopt ook in het klassieke werk en tijdens rittenkoersen zijn mannetje te kunnen staan.

Klimkoersen

“De Flanders Tommorrow Tour van vorig seizoen is een goede waardemeter. De rittenkoers werd gedomineerd door de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar dankzij een goede tijdrit, werd ik toch maar mooi vijftiende en derde Belg. Ook in de Triptyque Ardennais liep het vlot met een eindklassement in de top twintig en tweede neo. En dan mag ik niet vergeten te vertellen dat ik me goed geamuseerd heb in de Color Code Bassenge en in de klimkoers van Vresse Sur Semois.”

Bevestigen

Een positieve terugblik dus, maar ook over het nieuwe seizoen is Vervenne enthousiast. “De nieuwe omgeving bij Soudal Quick-Step geeft me alvast een motivatiebooster. Voor 2023 is mijn eerste ambitie bevestigen dat ik uit het juiste hout gesneden ben en daarnaast ga ik voor een nationale selectie op de weg. Ik zou dolgraag voor de troepen van Sven Vanthourenhout mijn capaciteiten en teamspirit ter beschikking stellen. Dromen mag hé”, lacht Vervenne die vorige week genoot van de ploegvoorstelling.

“De aandacht ging vooral naar de toppers van de Pro Tour ploeg , maar in de schaduw kregen ook wij leuke complimenten”, aldus Vervenne die naast Senne Hulsmans de tweede Limburger in het team is en tijdens de voorstelling een babbeltje kon slaan met toppers als Kasper Asgreen en Tim Declercq. “Eerst staan er nog examens op het programma en daarna gaat de focus naar de koers.”

