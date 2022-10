Voetbal Tweede Nationale A Daniel Rodrigo De Oliveira met Erpe-Mere onderuit tegen Brakel: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

Erpe-Mere United heeft op eigen veld het onderspit moeten delven tegen Olsa Brakel. Door de 2-3-nederlaag blijft de fusieploeg op de laatste plaats hangen in tweede nationale A. Het ergste is dat deze nederlaag helemaal niet nodig was. In een dramatische eerste helft hing het elftal al na een kwartier in de touwen.

30 oktober