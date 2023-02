Jonathan Ulens (SK Munkzwalm) scoort in één match elf doelpunten en klopt in eerste provinciale (!) rode lantaarn met 17-1

De partij in Zwalm was nog maar acht minuten ver of Ulens, een razendsnelle spits, had al vier keer gescoord. “Ik ging in de eerste minuut achter een diepe bal en scoorde met links”, vertelde de 31-jarige Brakelaar. “Twee minuten later ongeveer dezelfde fase en weer met links afgewerkt. Na vijf minuten was het 3-0, na acht minuten 4-0.”

Halfweg was het 8-1. De eerste zes goals kwamen van Ulens. Na de pauze scoorde hij er nog vijf. “Uiteraard hebben mijn ploegmakkers me in de tweede helft zo vaak mogelijk gezocht”, ging Ulens verder. “Heel vreemd dat zoiets in de hoogste provinciale reeks mogelijk is. Tijdens de rust was de bezoekende trainer niet bezig met z’n spelers. Hij was voortdurend aan het telefoneren. St-Niklaas deed het met een jonge ploeg, met een aantal spelers geboren tussen 2003 en 2005. Ik hoor dat ze de voorbije weken al 35 verschillende spelers zouden ingezet hebben. Wellicht zullen ze dit seizoen nog enkele keren stevig verliezen. Onze voorzitter had medelijden met die jongens. Van hem kregen ze allemaal een drankbonnetje na de wedstrijd.”

Niet naar nationale

Om hun verdriet weg te spoelen. Wellicht is het nooit eerder gebeurd dat een speler in eerste provinciale in negentig minuten elf keer scoorde. “Toen we enkele jaren geleden in tweede provinciale B de titel pakten heb ik tegen Gavere-Asper zes doelpunten gemaakt”, herinnerde Ulens zich. “Dat seizoen scoorde ik 29 doelpunten. Vorig seizoen sloot ik af op 28 goals. Voor deze speeldag zat ik aan twaalf rozen. Inderdaad, ik heb mijn persoonlijk aantal in één wedstrijd bijna verdubbeld.”

Tegenstander St-Niklaas sprokkelde in deze competitie nog geen enkel punt. Munkzwalm strijdt om een plaats in de top vijf, maar vraagt geen licentie voor nationaal voetbal aan. “De club gaat deze zomer de parking aanleggen en wil rustig groeien”, besloot Ulens. “Alle begrip voor de keuze van het bestuur. Ik besliste ook volgend seizoen de kleuren van Munkzwalm te verdedigen. Jawel, een moeilijke beslissing. Denderhoutem toonde verregaande interesse, maar Munkzwalm is de keuze van mijn hart.”