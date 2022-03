Jonathan Sacoor pakt wereldtitel met het 4x400m estafetteteam: “Onbeschrijfelijk!”

AtletiekOp het WK indoor in Belgrado heeft Jonathan Sacoor met de Belgian Tornados voor een absolute topprestatie gezorgd door goud te pakken op de 4x400m estafette. Het viertal dat verder nog bestond uit Julien Watrin, Alexander Doom en Kevin Borlée finishte in een tijd van 3.06.52 en bleef daarmee het Spaanse team dertig honderdsten voor. “Wereldkampioen, da’s een onbeschrijfelijk gevoel”, zegt hij.

Jonathan Sacoor kwam zondagmorgen verrassend genoeg niet in actie tijdens de reeksen van de 4x400m. “Tijdens de opwarming had ik een beetje last aan de hamstring”, bekent hij. “Daardoor was het meteen duidelijk dat twee wedstrijden op een dag sowieso een beetje te veel ging zijn voor me. We hebben dan gewoon tijdens de dag wat afgewacht om te zien hoe ik me voelde. Uiteindelijk achtte ik me toch voldoende fit om de finale te lopen.”

In die finale gaf startloper Julien Watrin de stok als tweede door aan Alexander Doom, die op zijn beurt oprukte naar de eerste plaats. “Alexander lanceerde me in een ideale positie en voor mij was het zaak om het de lopers achter mij zo moeilijk mogelijk te maken. Ik heb serieus wat duwtjes gekregen, want van alle kanten probeerden ze me voorbij te lopen. Ik kon ze nog behoorlijk goed afhouden, maar op het einde gleed er, door een klein foutje van mij, toch nog eentje voorbij waardoor ik als tweede de stok doorgaf aan Kevin”, gaat hij verder.

Kevin Borlée

Kevin Borlée moest het opnemen tegen Bernat Erta, de atleet die de Tornados in 2018 op het EK indoor in Glasgow ei zo na van het goud hield. Deze keer wachtte hij geduldig zijn kans af en na de laatste bocht plaatste hij een versnelling, die de Spanjaard niet meer kon beantwoorden. “Met Kevin in de ploeg is de kans altijd heel groot dat je zal winnen. Zoals zo vaak in het verleden, maakte hij het vandaag opnieuw perfect af.”

De Belgian Tornados werden in het verleden al vijf keer Europees kampioen, drie keer outdoor en twee keer indoor, maar nog nooit eerder haalden ze goud op een wereldkampioenschap. “Dit is een fantastische prestatie. Wereldkampioen worden, geeft je een onbeschrijfelijk gevoel. Op dat moment vergeet je echt alles om je heen”, besluit hij.