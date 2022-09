Jonathan Heris (RWDM) vreest geen onderschatting van Jong Genk: “We hebben ons lesje wel geleerd”

“Vanzelfsprekend willen we het goede resultaat van tegen Deinze doortrekken tegen Jong Genk”, blikt Heris vooruit. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jong Genk is een voetballende ploeg met heel veel technische bagage. Ik vrees überhaupt niet dat we de U23-ploeg van Genk gaan onderschatten, want we hebben ons lesje tegen Club NXT en RSCA Futures wel geleerd. Intussen is de kern gevoelig uitgebreid met een pak aanwinsten, die tegen Deinze bewezen hebben dat ze een meerwaarde zijn voor onze groep. We hebben nu een zeer brede kern met heel veel goede spelers”, vindt Heris, die zich prima in zijn vel voelt bij RWDM

“Ik heb wat kwaaltjes gehad waardoor in enkele wedstrijden heb moeten missen, maar nu ben ik weer helemaal in orde. Ik wil graag de club helpen in het realiseren van haar doelstelling en dat is promoveren, liefst met de titel, want dat is nog altijd het mooiste”