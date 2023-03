Jonathan Heris (RWDM) voor derby op RSCA Futures: “Druk blijft hoog, daar moet je als titelkandidaat mee om kunnen”

voetbal challenger pro leagueDe terechte euforie na de in extremis behaalde 3-2-zege tegen zwart beest Club NXT heeft weer plaats gemaakt voor bittere ernst. “Van de trainer hebben we 24 uur mogen genieten van onze sensationele zege, maar sinds dinsdag ligt de focus op de derby in het Lotto Park tegen RSCA Futures. Druk? Die blijft hoog, daar moet je mee om kunnen als titelkandidaat”, vindt Jonathan Heris.

Geen enkele ploeg heeft nog het maximum van de punten in de Promotion Play-Offs. Daar zorgde RWDM voor door Club NXT in extremis te verslaan vorige zondag. Daardoor zijn er drie ploegen met een zes op negen: RWDM, Beveren en Club NXT.

Na afgelopen speeldag, de derde, ziet het er naar uit dat de titelstrijd zich zal toespitsen tot de twee tenoren die voor het seizoen hun titelambities niet onder stoelen of banken staken: RWDM en Beveren. De Brusselse ploeg ligt in pole position, maar beseft dat het snel kan keren.

Op speeldag 4 van de Promotion Play-offs komt alweer Beveren als eerste in actie. De Waaslanders ontvangen vrijdagavond Lierse. Een etmaal later treedt RWDM aan tegen de U23 van RSCA. In de duels in de reguliere competitie pakte RWDM een vier op zes tegen de youngsters van paars-wit. Thuis werd het 2-2 met de gelijkmaker in de toegevoegde tijd. Op Anderlecht won RWDM met 1-2.

Vandaag bedraagt het verschil tussen beide ploegen liefst zeventien punten. RWDM prijkt aan de leiding met 52 punten, RSCA Futures telt 35 punten.

“We mogen ons niet blind staren op het klassement”, waarschuwt rechtsachter Jonathan Heris. “Tegen een jeugdploeg spelen is geen geschenk, dat hebben we in de reguliere competitie regelmatig mogen ondervinden. En het is niet omdat Anderlecht B niets meer te winnen of te verliezen heeft, dat ze deze match als een oefenmatch gaan beschouwen. Een derby is toch altijd speciaal en tegen de leider zullen die jonge gasten zich zeker willen bewijzen”, voorspelt krijger Heris.

Niet onderschatten

In tegenstelling tot de twee voorbije wedstrijden is RSCA Futures voor het ogenblik op papier minder sterk. De betere youngsters zijn overgeheveld naar de A-kern of hebben de club verlaten. De bekendste onder hen is Duranville, die naar Duitsland trok. “In Neerpede lopen nog veel goede jonge spelers rond, hoor. De grootste fout die we kunnen maken, is Anderlecht onderschatten. Dat gaan we dus niet doen. Het is wel leuk dat we in het Astridpark spelen, dat is toch een gezelligere locatie dan het Koning Boudewijnstadion.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL