Jonathan Heris nog geen kampioen met RWDM na nipte zege SK Beveren op Lierse: “Dan maar in derby tegen RSCA Futures”

Futsal Champions League RSCA Futsal speelt dit weekend de Final Four van de Champions League: “We kunnen geschiede­nis schrijven”

Van vrijdag tot zondag werkt RSCA Futsal de Final Four van de UEFA Champions League af in Palma. Vrijdag neemt men het in de halve finale op tegen Sporting Lissabon. Later op de avond staan Benfica en thuisploeg Palma tegenover elkaar. Zondag worden de finale en de troosting afgewerkt. Paars-wit start als underdog, maar is zeker niet het lelijke eendje.