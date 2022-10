Jonathan Goudeseune tankt vertrouwen op CrossCup Relays: “Goeie prestaties van vorige winter bevestigen”

Op papier had de mannenploeg van FLAC sowieso een team dat mee kon doen vooraan, maar het was enigszins verrassend dat Jonathan Goudeseune, specialist van het langere werk, de kortste afstand, namelijk 1.500m, voor zijn rekening moest nemen. “Dat is inderdaad een beetje vreemd, maar we hebben onderling met het team afgesproken dat ik zou starten, dat Lukas de 3.000m ging lopen en dat Tibaut de 4.300m ging lopen”, zegt hij.

“Het was de eerste keer dat ik startte in de Relays en dat was toch wat aanpassen. Ik ben het ook niet gewoon om meteen zo bruut te starten, maar ik denk toch dat ik het goed gedaan heb. Ik liep oorspronkelijk rond positie achttien en ben geleidelijk opgeschoven om zo uiteindelijk de stok als zevende af te geven aan Lukas.” Ook hij deed het uitstekend, want hij beet zich vast in het spoor van Arnaud Collard (HERV) en Killian Zicari (CABW) en lanceerde zo Tibaut Vandelannoote als zevende voor de afsluitende 4.300m. “We bleven zo in de running voor een plaats in de top vijf en uiteindelijk is het een mooie zesde plaats geworden. Daar mogen we zeker tevreden mee zijn”, aldus Goudeseune.