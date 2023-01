Jonathan Goudeseune favoriet op PK veldlopen in Roeselare: “Verwacht vooral een mooie strijd met Lukas Outtier”

Schiervelde was in november al het strijdttoneel van de West-Vlaamse CrossCup-manche en zondag worden er nu ook, weliswaar op een licht gewijzigd parcours, de West-Vlaamse veldlooptitels uitgedeeld. Het aantal inschrijvingen in de jeugdreeksen valt nog mee, maar vooral bij de junioren en de senioren is het deelnemersveld maar magertjes. “Ik heb gezien dat er maar veertien atleten ingeschreven zijn bij de senioren mannen", zegt Jonathan Goudeseune. “Da’s inderdaad heel erg weinig, maar het is nu niet anders. Ik zal de wedstrijd aanpakken zoals elke andere wedstrijd en beschouw het ook als een ideale voorbereiding op de rest van het winterseizoen. Bovendien kan een PK veldlopen altijd op behoorlijk wat media-aandacht rekenen en op die manier is het ook leuk dat mijn club FLAC nog eens in de kijker loopt.”

Lukas Outtier

Vorig jaar haalde Goudeseune zijn eerste provinciale veldlooptitel bij de senioren. Na een genietbare wedstrijd rekende hij af met Steven Casteele en Simon Mestdagh. Dat tweetal neemt zondag niet deel en daardoor zal de meeste tegenstand allicht komen van Mathias Hoornaert en Lukas Outtier. “Ik verwacht zeker heel wat van Lukas zondag. Hij is onlangs nog twee weken op stage geweest naar Kenia en hij heeft deze winter zeker ook stappen voorwaarts gezet. We kennen mekaar heel goed, want we trainen vaak samen. Ik ben er zeker van dat we er een mooie wedstrijd van zullen maken”, gaat hij verder.

Roeselare is niet meteen het favoriete parcours van de 24-jarige Ieperling. “In november heb ik er nochtans wel goed gelopen. Ik werd er 16de op de CrossCup en dat resultaat en de manier waarop ik gelopen heb, schonk me veel voldoening. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zal het parcours er zondag allicht nog een stuk zwaarder bij liggen dan toen, maar zo zwaar als tijdens de heroïsche CrossCup-editie van 2021 zal het allicht niet zijn.”

Belgisch kampioenschap

“Ik ben behoorlijk tevreden over mijn eerste seizoenshelft, maar uiteraard had ik wel op iets meer gehoopt. Zeker van de wedstrijd in Mol, waar ik heb moeten opgeven. Maar goed, ik denk wel dat ik klaar ben om de komende maanden te bewijzen dat ik opnieuw stappen in de goeie richting heb gezet. Na het PK volgen nog de CrossCup-wedstrijd in Hannuit, het Vlaams kampioenschap en het Belgisch kampioenschap. Voor al die wedstrijden mag ik de ambitie hebben om binnen de top tien te finishen, denk ik. Het parcours van het BK in Brussel is trouwens mijn favoriete parcours. Daar kan ik altijd iets meer en wie weet zit er daar zelfs iets meer in dan een plaats in de top tien”, besluit hij.