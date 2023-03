Jonathan Delaere jaartje langer bij Clem Scherpenheuvel: “Ik beleef nog te veel plezier om nu al te stoppen”

Brede kern

Jonathan Delaere heeft voldoende ervaring om de sterke resultaten van Scherpenheuvel te verklaren. “Meerdere factoren spelen een rol. Vooreerst beschikten we vorig seizoen al over een sterke kern. De ploeg was toen evenwel niet evenwichtig uitgebouwd. We misten een grote jongen onder de borden. Het stoppen van Jan Hermans was niet opgevangen. Met de komst van Jasper Verbeeck werd dat probleem opgelost. Willem Willems was dan weer een prima aanvulling als pointguard. Toen kwam het gewicht te veel op de schouders van Jorn Cornelissen terecht. Onze kern is breed en complementair. Vervangen is geen synoniem voor verzwakken. We hebben vaak vijf spelers in de dubbele cijfers. Dat maakt het voor een tegenstander lastig om te verdedigen.”

Titel

Clem Scherpenheuvel is aardig op weg naar de titel. Jonathan Delaere leeft mee. “In de eerste ronde verloren we enkel tegen Aarschot, in de tweede ronde werkten we tot nu toe een foutloos parcours af. In die tweede ronde spelen we eerst drie keer uit, in de terugronde spelen we drie keer thuis. Die eerste matchen zijn belangrijk. Als we daar het verschil kunnen maken, zetten we grote stappen richting promotie. Enkel de laatste match van het seizoen spelen we op Oxaco. Ik zou liever eerder kampioen spelen. Dan kunnen we thuis vieren. De promotiegedachte leeft intussen inderdaad in de groep. Er is een gezonde druk. De gedachte om in eerste landelijke te kunnen spelen, heeft me trouwens mee overtuigd om langer bij de club te blijven.”