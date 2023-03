Jonathan D'Hoore en KBC Sint-Michiels steeds dichter bij de titel: “Toch rusten we niet op onze lauweren”

KBC Sint-Michiels blijft een foutloos parkoers afleggen in eerste nationale. De Bruggelingen lieten nog geen punt liggen in de competitie en wonnen ondertussen al zeventien! matchen op rij. Met een glansrijke 23-15-overwinning tegen regerend kampioen en bekerhouder KRB Jabbeke zette het afgelopen weekend haar favorietenstatus extra in de verf.

“Wij hebben weinig tot geen reden tot klagen”, geeft Jonathan D’Hoore toe. “Het seizoen loopt op wieltjes, maar rusten op onze lauweren doen we niet. Nog elke week zetten wij ons maximaal in op training, want onze tegenstanders zitten ook niet stil. Met Paul Vanheerenthals en Nathalie Lievens als coaches, twee iconen in het krachtbalwereldje, leren wij nog wekelijks bij. Na zeventien zeges op rij mikken wij op een ongeslagen seizoen. Er volgen nog enkele lastige tegenstanders, al hadden niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn tussen ons en de concurrentie. Vooral Jabbeke, dat vorig jaar toch zowel de titel als de beker won, rekende er allicht op dat ze meer tegenstand konden bieden.”

Sint-Michiels klopte afgelopen weekend Jabbeke voor de tweede keer dit seizoen. “We hadden ons aan een reactie verwacht, nadat we in de heenronde op hun veld met een ruime 9-22-overwinning gingen lopen. De terugwedstrijd verliep echter opnieuw erg vlot. Al snel bouwden we een comfortabele bonus uit, die nooit in gevaar kwam. Wij spelen vanuit een strakke verdediging, maar aanvallend kwamen we ook goed uit de verf. Vanop de tweede worp was ik enkele keren beslissend, maar ook Siebe Timmerman speelde zeer sterk op de laatste worp. Onze fanatieke supporters lieten hun inmiddels bekende leuze ‘Siebe is een wonderboy’ meermaals over het terrein galmen.”

Dubbele prijzen

Niet enkel de competitie is een doel voor Sint-Michiels, dat half april de achtste finale van de beker speelt tegen Inter Assebroek. “Het format is wat veranderd en wij mikken resoluut op de dubbel. Al concentreren wij ons eerst op de competitie. Dit weekend staat een gevaarlijke verplaatsing naar Ichtegem op het programma. Op hun moeilijk bespeelbare veld zal het, zeker in de huidige weersomstandigheden, geen cadeau zijn om daar in actie te komen”, besluit D’Hoore.

Eerste nationale: KBK Ichtegem – KBC Sint-Michiels op zondag 12 maart om 11.30 uur.