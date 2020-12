Jonathan Buatu (STVV): “Nu bevestigen tegen Beerschot”

Centraal achterin, samen met Teixeira en Garcia, voelt Jonathan Buatu zich in zijn sas. Na de overwinning tegen Standard klinkt hij meer dan ooit strijdvaardig. “Laat Beerschot maar komen. We zijn er klaar voor.”

Buatu speelde op Sclessin, net als de hele ploeg, een feilloze match. Toen de ploeg met tien kwam te staan, was de verdediger nog nadrukkelijker aanwezig en haalde hij mee de angel uit de aanvallen van Standard. “We wisten natuurlijk vooraf dat Standard wel wat vertrouwen miste. Logisch, na de slechte reeks die ze neerzetten. Vandaar dat de coach ons had gevraagd om meteen in de match te zitten. Dat lukte ons voortreffelijk.”

Iedereen op niveau

“Timing is in deze match belangrijk”, had de coach ons ook verteld. “Wij verrastten Standard, met veel druk naar voor toe, kansen en twee doelpunten. Maar we vergaten de match helemaal dood te doen. De rode kaart van Max Caufriez nadien en hun aansluitingstreffer hadden de match kunnen doen kantelen. Ook al was het een ploeg zonder vertrouwen, het blijft een team met heel veel kwaliteiten. Dat hebben we ook ondervonden. Maar ons blok stond stevig waardoor ze geen oplossingen vonden.”

“Met dank aan het hele team. Iedereen was op niveau, van Schmidt onder de lat tot Nazon voorin. Zo hoort het in het voetbal. Onze prestatie, samen met de vaststelling dat een ploeg als Standard er nauwelijks in slaagde ons pijn te doen, geeft ons een flinke dosis vertrouwen naar de toekomst toe. Die goede prestaties moeten we nu zien vast te houden.”

6-3 nog niet vergeten

Eén van die komende opdrachten volgt heel snel. Woensdag al ontvangen de Kanaries in een inhaalmatch Beerschot op Stayen. De 6-3-pandoering van oktober op Het Kiel zijn ze in Sint-Truiden nog niet vergeten.

“Je mag er van op aan dat we zullen vechten voor een goed resultaat tegen Beerschot”, aldus Buatu. “We moeten die match alleen op dezelfde manier aanpakken als de vorige. Voetjes op de grond dus, niet te zelfzeker worden, meteen in de match zitten en goed gefocust blijven. Want hoe dan ook, die zes op zes mag een serieuze opsteker zijn, we zijn er nog niet. Er is nog heel veel werk aan de winkel.”