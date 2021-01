Jonathan Buatu (STVV): “Het vertrouwen is niet aangetast”

Volgende keer is zondag, thuis tegen revelatie OH Leuven. Schrijf maar op. De kanaries voelden zich tekort gedaan na de nipte nederlaag tegen Club. En dus zijn ze er op gebrand om tegen OH Leuven iets recht te zetten. OHL betekent ook de terugkeer van Marc Brys naar Stayen. Ook dat zal voor extra motivatie zorgen. Dat zagen we trouwens al in Leuven, waar de kanaries een gelijkspel uit de brand sleepten. De Leuvenaars opzij zetten zal echter niet van een leien dakje lopen. Want zij staan mooi te blinken op een vierde plaats en zijn daarmee de revelatie van het seizoen.

Onmiddellijk in de match

Na Brugge was Buatu nochtans ook vrij kritisch voor zichzelf en het team. “Onze eerste helft was niet goed. We lieten Brugge te zeer begaan waardoor ze het balletje rustig konden rottikken. Dat het ook anders kan hebben we in de tweede helft bewezen. Toen speelden we agressiever en zetten we hoog druk. Een wedstrijd met twee gezichten dus. Dat moeten we in de toekomst absoluut zien te vermijden.” Ook Maes zal daar deze op hebben gehamerd. Hij zal eisen dat zijn spelers vanaf minuut één in de match zitten. Ook al mogen we ervan uit gaan dat Leuven meer afwachtend zal spelen dan Club.

Lijn doortrekken

De nederlaag tegen Club heeft het vertrouwen bij de kanaries trouwens niet aangetast. Integendeel. De manier waarop ze Brugge in de tweede helft helemaal wegzetten, is niet veel ploegen gegeven. Ook daar drukte Maes op. En dat neemt zijn groep mee tegen Oh Leuven. “Ik denk te mogen zeggen dat het klikt tussen mij, Teixeira en Garcia, centraal achterin”, aldus Buatu. “De afgelopen vier matchen hebben we nog nauwelijks iets weggegeven. 9 op 12 tegen Zulte-Waregem, Standard, Beerschot en Brugge is een aardige oogst. Aan ons om die lijn door te trekken. Neen, we gaan nu niet plots panikeren, omdat we tegen Brugge verloren. Integendeel.”