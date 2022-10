Jonas Volkaert zit aan drie zeges: “Voor de start van dit seizoen had ik daar meteen voor getekend”

Volleybal EML Kristof Hoho over de reanimatie van Martin Perin (Maaseik): “Hoeft niet het einde van zijn loopbaan te betekenen”

Ex-Maaseikspeler Kristof Hoho had zaterdagavond een déjà vu toen hij het nieuws hoorde van de reanimatie van Martin Perin. Hoho maakte hetzelfde mee in 2009 toen hij op training in het Italiaanse Padua in elkaar zakte. Sinds toen leeft Hoho met een defibrillator die al twee keer zijn nut bewees. In 2013 was dat het geval tijdens de topper tussen Maaseik en Roeselare. “Een tweede keer gebeurde het in Lanaken”, zegt Hoho. “In principe is Perin niet afgeschreven voor topsport, maar het blijft wachten op verder onderzoek.”

