Jonas Volkaert grossiert in toptiennoteringen: “In Grote Prijs Etienne De Wilde stak meer dan vijfde plaats”

wielrennen elite z/cJonas Volkaert (22) spurtte zondag aan het einde van de Grote Prijs Etienne De Wilde in Laarne naar de vijfde plaats. De Brakelse eliterenner zonder contract beseft dat er meer instak. Zondag revanche in Waver-Rijmenam?

In de Grote Prijs Etienne De Wilde werd een eerste groep van circa 25 renners gevormd. “In de voorlaatste bocht zat ik tweede aan het wiel van Stijn De Bock”, blikt Volkaert terug. “Maar in de laatste bocht leken ze van alle kanten te komen en zakte ik terug naar positie vijftien of zoiets. Ploegmaat Jelle Van Sterthem loodste me nog naar voor, maar verder dan de vijfde plaats geraakte ik niet meer. Zo’n sprint op natte kasseien is speciaal. Maar er stak meer in.”

Interclub winnen

De zege ging naar de Limburger Natan Szekely die enkele weken geleden ook al een interclub in Zandhoven won. Een dergelijke wedstrijd winnen moet ook de ambitie van de snelle man van VDM-Trawobo zijn. “Is ook zo”, geeft Volkaert toe. “Dit seizoen zit ik al bijna aan tien toptienplaatsen. In Wevelgem kon ik juichen. Die zege deed deugd. Sedert eind vorig jaar combineer ik koersen met een voltijdse job bij Danilith in Wortegem. Dat vroeg een aanpassing, maar het lukt. Ik kijk uit naar het bouwverlof. In die periode zijn er interessante koersen zoals de Ronde van Vlaams-Brabant, het Oost-Vlaams kampioenschap in Pollare en de Belgische titelstrijd in St-Lievens-Houtem. Jawel, met PK en BK ben ik bezig. Al heb ik geen zicht op het parcours van het BK en besef ik dat mannen als Rutger Wouters, Stijn De Bock, Niels De Rooze en Tom Timmermans in orde zijn.”

Achtste in Criquielion

Maar eerst de Memorial Vanconingsloo tussen Waver en Rijmenam. In het begin van deze 1.2-wedstrijd worden de renners twee keer over onder meer de Moskesstraat in Overijse en de Smeysberg in Huldenberg gestuurd. Twee hellingen uit de finale van de Brabantse Pijl. “Als ze goed doortrekken kan het scheuren, maar nadien kan het weer samensmelten”, beseft Volkaert. “Op een deelnemerslijst zag ik dat Waver-Rijmenam niet dezelfde ploegen heeft als de Grote Prijs Claudy Criquielion, een 1.2 die ik als achtste afsloot. Haal ik zondag opnieuw de top tien zou dat niet slecht zijn.”

