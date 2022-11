Jonas Van den Muysenbergh staat voor belangrijk tweeluik met Sint-Lenaarts: “Minstens vier op zes pakken”

voetbal derde nationale BSint-Lenaarts kan zich dit weekend opnieuw in de linkerkolom nestelen, maar dan moeten Jonas Van Den Muysenbergh en co. zaterdag wel de drie punten thuis houden tegen Wijgmaal, dat één punt meer telt dan de Eesterploeg.

Sint-Lenaarts bleef afgelopen weekend in Pelt (1-1) voor de zesde week op rij ongeslagen. “Toch overheerste na afloop de teleurstelling”, vertelt Van den Muysenbergh. “Op voorhand hadden we misschien wel getekend voor een punt en op basis van het wedstrijdverloop en het aantal kansen was het gelijkspel ook wel correct, maar het voelde toch aan alsof de scheidsrechter ons twee punten heeft afgepakt. Zo stopte onze doelman niet alleen een strafschop, maar omdat hij zogezegd niet op zijn lijn stond, moest de elfmeter opnieuw genomen worden en ging het leer wel binnen. Nadien werd ook de winninggoal van Marijn (Kenis, red.) nog volledig onterecht afgekeurd. Er zat dus zeker meer in.”

Twee thuismatchen op rij

Van den Muysenbergh gaat dit weekend tegen Wijgmaal op zoek naar een tweede thuiszege op rij met Sint-Lenaarts. “Met Wijgmaal en Diest staan we voor een heel belangrijk tweeluik. Beide ploegen staan niet alleen vlak bij ons in de stand. Het zijn ook twee thuiswedstrijden en dan kunnen we toch altijd iets meer. Zo hebben we twee van onze drie laatste matchen voor eigen volk gewonnen. Daarom mikken we minstens op een vier op zes.”

De laatste Sint-Lenaartse nederlaag dateert ondertussen al van begin oktober. “Na een ietwat aarzelend seizoensbegin hebben we duidelijk het juiste evenwicht gevonden. Onze organisatie staat bijvoorbeeld duidelijk op punt de laatste tijd. Het is alleen jammer dat we van die zes ongeslagen duels op rij er slechts twee gewonnen hebben, want met al die gelijke spelen schieten we niet echt veel op. Zo tellen we op dit moment maar veertien punten, terwijl ik met nog drie matchen te gaan in de heenronde toch graag zou draaien met twintig punten.”

Vertrouwen van coach

In tegenstelling tot vorig seizoen heeft Van den Muysenbergh deze campagne zo goed als alles gespeeld tot nu toe. “Enkel tegen Houtvenne was ik er niet bij omdat ik toen geblesseerd was. Ik voel me trouwens niet alleen heel goed in mijn vel. Ik krijg ook veel vertrouwen van de coach op dit moment en dat probeer ik niet te beschamen.”

