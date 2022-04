Jonas Van den Muysenbergh effent het pad voor Sint-Lenaarts: “Het vet was duidelijk van de soep bij Termien”

voetbal derde nationale BOok Termien is er zondag niet in geslaagd om Sint-Lenaarts een eerste nederlaag in dik twee maanden aan te smeren. Integendeel zelfs. Dankzij een knappe 1-2-zege zijn doelpuntenmaker Jonas Van den Muysenbergh en co. nu al tien matchen op rij ongeslagen.

De Eesterploeg onderstreepte nog maar eens de goede vorm van de laatste weken. “Vooral in het eerste halfuur waren we duidelijk een pak beter dan Termien, waar het vet duidelijk van de soep was”, vertelt Jonas Van den Muysenbergh. “Ik denk dat de thuisploeg amper één kans had voor de rust. Na de pauze hadden we dan ook nog eens wind mee, waardoor we de partij volledig onder controle hadden en de zege dus absoluut verdiend is.”

Pas tweede treffer van het seizoen

Het was uiteindelijk Van den Muysenbergh die iets voor het uur de ban brak. “We hadden voordien al verschillende goede kansen gekregen om de score te openen, maar de bal wou er niet in. Tot een vrije trap van Mourad (Daoudi, red.) doorschoot tot bij de tweede paal, waar ik op de goede plaats stond. En dat terwijl ik nochtans niet al te vaak de weg naar doel vind”, klinkt het. “Het was pas mijn tweede treffer van het seizoen. Al is scoren natuurlijk ook niet mijn hoofdtaak als verdediger. Ik moet vooral de tegenstander het scoren zien te beletten en ook dat lukte afgelopen weekend aardig. We gaven 90 minuten lang zo goed als niks weg.”

Sint-Lenaarts springt door de winst over Termien naar plek zes in de stand. “Als alles meezit, kunnen we volgende week ook nog voorbij Turnhout naar plaats vijf opschuiven en zo zelfs de eindronde nog spelen. Al zijn we daar niet echt mee bezig. Dat hebben we tenslotte niet zelf in de hand. We willen er thuis tegen kersvers kampioen Racing Mechelen vooral nog een galamatch van maken. Bovendien gaan we er alles aan doen om ook die laatste wedstrijd niet te verliezen zodat we het seizoen op een mooie manier kunnen afsluiten met liefst 11 matchen op rij zonder nederlaag.”

Drie nieuwkomers

Met linkerwingback Giannique de Vulder heeft Sint-Lenaarts een vervanger gevonden voor vertrekker Ellas Meijer. De 18-jarige Nederlander komt over van de beloften van Den Bosch. Met Nick Dhaene (Lebbeke) en Temitope Nelson (onder meer ex-Lierse) trok Sint-Lenaarts vorige week ook nog twee middenvelders aan, waardoor de kern voor volgend seizoen rond is.

