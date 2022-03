Jonas Uytterhaegen staat met SV Anzegem voor zespuntenmatch: “Het zal er nerveus aan toe gaan tegen Lede”

In het duel met de Klaasjes, een rechtstreeks concurrent in de strijd om het behoud, trad doelman Jonas Uytterhaegen vorige zaterdag wederop. Door een schouderletsel opgelopen op 20 november in de thuismatch tegen Svelta Melsele was hij drie maanden buiten strijd. “Toen ik een bal wou plukken ging een aanvaller van de tegenstander vol op mij in”, vertelt de Anzegemse keeper. “Mijn sleutelbeen ging uit de kom. Er waren twee opties: opereren of laten helen. In het eerste geval zou ik 4-5 maanden niet kunnen spelen. Ik koos voor het tweede en kan nu weer pijnvrij het doel verdedigen. Ooit zal een operatie wel noodzakelijk zijn.”