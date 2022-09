Jonas Smet wordt derde in interclub Nieuwkerken-Waas: “Mooi resultaat na week met twijfels”

Wielrennen elites zonder contractDe interclub in Nieuwkerken-Waas werd dit weekend gewonnen door Belgisch kampioen Vince Gerits. Brent Van Der Eycken legde beslag op de tweede plaats, Jonas Smet op de derde. Voor laatstgenoemde was de podiumplaats een kleine opsteker. De Hammenaar reed in eigen streek en had er net enkele mindere dagen opzitten.

Na afloop van de interclub kon Jonas Smet leven met zijn derde plaats in Nieuwkerken-Waas. “Ik ben tevreden dat ik opnieuw met een goed gevoel op de fiets zit. Deze week was het wat minder. In Erpe-Mere vlotte het helemaal niet. Ik had een leeg gevoel. Mogelijk had dat met de warmte te maken. Ook op training was het even allemaal wat minder. De trainingen waren zeker niet super. In Nieuwkerken-Waas leek dat allemaal voorbij. Even heb ik overwogen om niet te starten. Uiteindelijk trok ik toch naar het Waasland en dat was een goed idee. Finaal boekte ik een mooi resultaat na een week met twijfels.”

Volledig scherm Jonas Smet mag eind september in Berlare zijn gele trui verdedigen. © RV

Vlucht met elf

Vroeg in de koers reden drie renners weg, maar de finale werd met elf vluchters gereden. Jonas Smet vervolledigt het verhaal. “Vermits we meer dan twee minuten voorsprong vergaarden, werd duidelijk dat de winnaar vooraan moest gezocht worden. Stageco had vier man mee in de vlucht, zodat zij controlerend koersten. Op drie ronden van het einde probeerde ik weg te geraken, maar men liet me niet gaan. Hetzelfde verhaal bij het ingaan van de laatste ronde. Ik heb me dan maar vooraan in de groep geposteerd om zo goed mogelijk te sprinten. Op Vince Gerits stond in de laatste rechte lijn evenwel geen maat. Het is wel knap wat de Belgische kampioen momenteel presteert.”

Programma

Voor Jonas Smet zit het seizoen er nog niet helemaal op. “Op 24 september is er de laatste manche van de beker van België. Momenteel sta ik aan de leiding in dit regelmatigheidscriterium. Wesley van Dyck volgt op vier punten. De nummer drie is kansloos voor de eindzege. Het zou fijn zijn, indien ik een goed en constant jaar zou kunnen afsluiten met de eindzege. Naar volgend seizoen kan ik ook al meedelen dat ik gewoon bij de ploeg blijf. Waarom veranderen, als ik goed zit?”

Lees ook: meer wielrennen