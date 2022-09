Jonas Smet wint beker van België: “Dit is een onverwachte, maar mooie bekroning”

De sterren stonden gunstig voor Jonas Smet. Voor aanvang van de laatste manche van de beker van België in Berlare moest hij enkel nog rekening houden met Wesley Van Dyck. De renner van Projectbouw Borgonjon deed dat met verve. “Het koersscenario verliep gunstig. Een achttal renners mochten vroeger in de koers wegrijden. Voor mij was dat ideaal, want de hoge punten gingen daarmee naar renners die ongevaarlijk waren voor het eindklassement. Ik moest me enkel nog fixeren op Wesley Van Dyck. Uiteindelijk mochten we met een grote groep sprinten voor de negende plaats. In die sprint werd ik derde, maar ik bleef wel voor Wesley. Ik werd twaalfde, Wesley veertiende. Daarmee was mijn opdracht volbracht. Ik moet de ploegmakkers bedanken voor de steun die ze me hebben geboden.”

Onverwacht?

In welke mate had Jonas Smet voor aanvang van het seizoen rekening gehouden met eindwinst in de beker van België? “Dit is een onverwachte, maar mooie bekroning. In het begin van de campagne was deze beker van België ook geen doel. Ik ging er immers van uit dat de meeste koersen toch op een massasprint zouden eindigen. In de eerste twee manches kon ik vooraan eindigen. Vooral mijn tweede plaats in Rochefort zette me aan het denken. Vanaf dat moment begon ik wel in te zetten op eindwinst. Ik veroverde immers die dag het geel.”