Jonas Smet meteen op podium van een interclub: “Mijn comeback is nu al geslaagd”

Enkele weken geleden liet Jonas Smet bij de ploegvoorstelling van CT Borgonjon-Pessemier weten dat hij zichzelf voor dit seizoen twee doelen had gesteld: meespelen met de top tien in de kermiskoersen en zich tonen in een grote koers. Het seizoen is nauwelijks anderhalve maand ver of Smet heeft beide doelen al bereikt. In vijf van de tien koersen waarin hij startte, eindigde hij in de top zeven. Op paasmaandag kwam daar een derde plaats bij in de eerste wedstrijd van de Beker van België in Nieuwrode. “Mijn comeback is inderdaad nu al geslaagd. Ik kan terugblikken op een geslaagde seizoensopener.”

Nieuwrode

In Nieuwrode hield Jonas Smet zich aanvankelijk gedeisd in het peloton. Dat was een goede strategische keuze. “Er waren wel wat aanvalspogingen in de aanvangsfase, maar alles bleef lang samen. Het parcours was ook niet het meest lastige om grote verschillen te maken. In de laatste ronde koos ik samen met Guillaume Seye voor de aanval. Wat later kwamen Wesley Van Dyck en Victor Vercouillie nog aansluiten. In de slotfase probeerde ik hen nog af te schudden, maar dat was onbegonnen werk. Mijn sprint is niet mijn sterkste wapen. Ik was al blij dat ik niet vierde werd en toch nog het podium op mocht. Op Wesley Van Dyck stond trouwens geen maat.”

Nieuwe ploeg

Jonas Smet vond dit seizoen onderdak bij CT Borgonjon-Pessemier en dat lijkt hem goed te bevallen.

“Ik kende natuurlijk al enkele renners en bestuurders uit het verleden, zodat de stap niet groot was. Tot nu toe worden mijn verwachtingen ook ingelost. De sfeer is prima en sportief doen we het goed. Meestal hebben we een mannetje mee in de juiste ontsnapping. Misschien start ik zaterdag in buurgemeente Zele. Daags nadien werk ik zeker de GP Affligem af. Voor corona heb ik daar al twee keer gereden. Het parcours van deze interclub is veel pittiger.”

Lees ook: meer wielrennen