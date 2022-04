Jonas Smet laat zich terug gelden in het peloton: “Het plezier is weer helemaal terug”

Even leek Jonas Smet van de aardbol verdwenen te zijn. De betrokkene geeft meer duiding. “Vooreerst was er corona, maar er was meer aan de hand. Twee jaar geleden kende ik tegenslag, toen ik mijn sleutelbeen brak. Nadien heb ik rustig moeten opbouwen. Vorig jaar had ik minder zin in het wielrennen en heb ik minder koersen gereden. Ik studeerde voor industrieel ingenieur en heb me daarop gefocust. Het gevolg was dat ik pas na de examens in juni weer ben beginnen trainen. Nu is het plezier weer helemaal terug. Ik kan terug volgen in het peloton. Meer zelfs, ik heb me al enkele keren kunnen doen gelden.”

Nieuwe ploeg

Zowel in Moorslede als dit weekend in Zele kon Jonas Smet inderdaad meespelen voor de overwinning. Het leverde hem twee keer een vijfde plaats op. “Vermits Indulek-Doltcini-Derito er eind vorig jaar mee ophield, moest ik op zoek gaan naar een nieuwe ploeg. Ik ben toenmalig ploegleider Pascal De Weerd gevolgd naar CT Borgonjon-Pessemier. Ik kende de nieuwe ploegleiding al en wist dat ook Trystan Fivé de overstap zou maken. Vanaf de eerste minuut kon ik ervaren dat het goed zat met de sfeer. Mijn wintervoorbereiding was prima. Ik ben niet ziek geweest en kon in eigen land rustig de trainingen afwerken die ik voor ogen had. Intussen heb ik al zes koersen op de teller staan. De resultaten stemmen me tevreden. In Moorslede werd ik een eerste keer vijfde. Ik moest in de slotfase wat meer vooraan gezeten hebben, maar tegen Belgisch kampioen Tom Timmermans was niemand opgewassen. Dit weekend strandde ik in Zele in de eigen regio opnieuw op een vijfde plaats.”

Nieuwe focus

Jonas Smet heeft zich nieuwe doelen gesteld voor de komende maanden. “Ik wil me graag eens tonen in één interclub. De Affligem Classic biedt daartoe een eerste mogelijkheid. In het verleden haalde ik daar al eens de top tien. Het zou mooi zijn om dat resultaat over enkele weken te herhalen.”