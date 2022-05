Jonas Smet is leider in beker van België: “Nieuw doel zal me de komende weken motiveren”

Wielrennen elites zonder contractDeze winter kondigden we al aan dat Jonas Smet aan een tweede wielercarrière was begonnen. Na drie koersmaanden komt die voorspelling helemaal uit. De Hammenaar staat momenteel aan de leiding in de tussenstand van de beker van België. Bij Projectbouw Borgonjon-Pessemier wrijven ze intussen in de handen.

Dit seizoen strandde Jonas Smet al negen keer in de top tien van een koers. Enkel winnen zat er in deze campagne nog niet in. Zijn regelmaat wordt weerspiegeld in de beker van België. Twee van de vijf manches zijn afgewerkt en Smet staat aan de leiding. Zijn tweede plaats zondag in Rochefort was bepalend. “In de finale kon ik samen met Gerben Kuypers en de Albanees Ylber Sefa wegrijden uit het peloton. Op de laatste klim kon Sefa nog solo wegrijden. Mijn wagonnetje aanpikken lukte net niet. In de sprint ging ik wel voorbij Kuypers. Die tweede plaats volstond om de leiderstrui te pakken. Eerder was ik in Nieuwrode immers al op de tweede plaats gestrand.”

Nieuw doel

Vermits de beker van België dit jaar slechts vijf wedstrijden telt, mag Jonas Smet stilaan voorzichtig dromen. “Voor aanvang van het seizoen heb ik er geen moment aan gedacht dat ik de beker van België kon winnen. Nu wordt het een uitdaging. Het nieuwe doel zal me de komende weken motiveren, al besef ik dat de weg nog lastig is. De eerstvolgende manches worden in Wervik en de Ardennen afgewerkt. Hoewel ik het parcours in West-Vlaanderen nog niet echt van nabij bestudeerde, ga ik er toch van uit dat het wat selectief is. Prima. Enkel de laatste koers in Berlare lijkt me eerder iets voor de sprinters. Momenteel heb ik tien punten voorsprong op Wesley Van Dyck. Dat komt overeen met vijf plaatsen in een uitslag.”

Studie

Volgend weekend start Jonas Smet nog in Londerzeel. Nadien volgt een rustperiode. “In juni wil ik me focussen op mijn studie. Ik zit in mijn laatste jaar industrieel ingenieur. Op 18 juni hervat ik in Wetteren. Het komt wel goed uit dat er in die periode geen enkele wedstrijd voor de beker van België op de kalender staat. Omwille van corona kende ik twee mindere jaren. Nu heb ik het gevoel dat ik er weer sta.”