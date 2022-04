Jonas Schouppe en Edeboys spelen rechtstreeks duel om linkerkolom tegen Nokere-Kruishoutem: “5-1 uit heenmatch rechtzetten”

KFC Edeboys kan zondag glans geven aan een meer dan degelijk seizoen. Bij winst tegen Nokere-Kruishoutem staan Jonas Schouppe en co steviger in de linkerkolom.

Vorig weekend haalden de Edeboys opgelucht adem na een 4-0-overwinning tegen KWIK Eine. Het was pas de tweede zege sinds de winterstop. “Het deed heel veel deugd om te winnen”, geeft aanvoerder Jonas Schouppe toe. “Na Nieuwjaar heeft bijna de volledige kern met corona te maken gekregen. Dat heeft ons lang in de kleren gehangen.”

Bevestigen

“Na een vrij goede heenronde speelden we ook in de terugronde niet slecht, maar de resultaten bleven uit. We zagen de kloof boven ons groter worden en die onder ons steeds kleiner. Gelukkig hebben we een goede groep die er altijd in blijven geloven is. Na een periode zonder zege deed die 4-0 van afgelopen weekend dus uiteraard veel deugd.”

Ondanks die moeizame reeks sinds de winterstop staat Edeboys op een knappe achtste plaats. Zondag komt Nokere-Kruishoutem, dat negende staat, op bezoek. “We willen de overwinning van zondag bevestigen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Ginds zijn we met zware 5-1-cijfers gaan verliezen. We hebben dus nog iets recht te zetten. Als we daarin slagen verstevigen we ons plekje in de linkerkolom.”

Maturiteit

Bij winst tegen Nokere-Kruishoutem is Edeboys goed op weg om geschiedenis te schrijven. Sinds de club in 2015 kampioen werd in derde provinciale eindigde het nooit hoger dan een uitzonderlijke negende plaats in tweede provinciale. “Hoe we het ook draaien of keren, we hebben al iets moois verwezenlijkt. Na jaren vechten tegen de degradatie zijn we nu al vrij vroeg zeker van het behoud.”

Toch had het zelfs nog veel mooier gekund”, verwijst de aanvoerder naar vijf duels die Edeboys in het slotkwartier helemaal uit handen gaf. “We gingen dit seizoen té vaak van een voorsprong naar verlies in de laatste minuten. We hadden gemakkelijk tien punten meer kunnen hebben. Als we daar aan werken en nog wat winnen aan maturiteit, dan wil ik volgend seizoen voor de top vijf gaan.”

Transfers

Om de ambities van onder meer Schouppe waar te maken versterkte Edeboys zich met Bruno Notebaert (VW Gijzel-Oosterzele), Ridgy De Smedt (KFC Burst), Matis Even en Sven Van Nieuland (SK Wachtebeke). Jonas Vispoel en Mathias De Jaeger trekken beiden naar VW Gijzel-Oosterzele.

Tweede provinciale B: KFC Edeboys - KVC Nokere-Kruishoutem: 15u