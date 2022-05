Jonas Philips is eerste streekrenner in Maleizen: “Gevolgen van klierkoorts zijn nog altijd voelbaar”

Meespelen voor de ereprijzen. In het verleden was dat vaste kost, maar de voorbije maanden kwam Jonas Philips nauwelijks aan zijn trekken. Het antwoord is duidelijk. “Op het einde van vorig seizoen werd ik geveld door klierkoorts. Van de ene dag op de andere raakte ik nauwelijks nog vooruit. De symptomen bleven lang aanslepen. Van oktober tot januari zat trainen er niet meer in. De krachten waren gewoon helemaal op. Pas half januari heb ik de trainingen kunnen hervatten en mocht ik weer rustig opbouwen. Momenteel zijn de gevolgen van die klierkoorts nog altijd voelbaar in mijn lichaam. Op training is de ene dag de andere niet. Gelukkig merk ik wel dat er veel vooruitgang is.”

Laatste seizoen?

Nabije toekomst

Toch wil Jonas Philips zich dit seizoen nog enkele keren laten opmerken in het peloton. “Ik ben aan mijn derde campagne bij Urbano bezig. De ploeg werkt een mooi programma af. Volgend weekend start ik in de GP Etienne De Wilde, een week later in Waver-Rijmenam. Later in het seizoen hoop ik te kunnen starten in Brussel-Zepperen en de Ronde van Vlaams-Brabant. In die laatste rittenkoers wil ik gerust in dienst rijden van de ploeg. Tussendoor richt ik me op het regionale circuit.”