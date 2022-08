Jonas Laureys en SK Londerzeel in derde bekerronde tegen RAAL La Louvière: “Acht ons zeker niet kansloos”

SK Londerzeel speelt zondagnamiddag in ronde drie van de beker van België gastheer voor kersvers eerstenationaler RAAL La Louvière. Na de vooroorlogse score in ronde twee beseft aanvaller Jonas Laureys maar al te goed dat het dit weekend een ander paar mouwen wordt.

Om eventuele verwarring meteen de kop in te drukken: tegenstander RAAL La Louvière speelde vorig seizoen kampioen in de Waalse tweede amateurklasse waardoor het dit seizoen voor het eerst in eerste nationale uitkomt. Het maakt zo de omgekeerde beweging van UR La Louvière Centre, dat vorig jaar uit eerste nationale tuimelde.

“We zijn er ons maar al te goed van bewust dat het dit weekend niet zo’n vaart zal lopen als vorig weekend tegen Condruzien”, opent de 31-jarige aanvaller. “Al nemen we wel het nodige mee uit die 9-0 zege zoals vertrouwen en de wil om te winnen. Ook al was het ‘maar’ tegen een ploeg uit eerste provinciale, ik denk niet dat je vaak zo’n score tegenkomt in de beker. Positief was ook dat we zijn blijven gaan. Evengoed hadden we onze voet van het gaspedaal kunnen halen toen het 3-0 of 4-0 stond. Dat zegt wat mij betreft, zeker als nieuwkomer, al meteen veel over deze groep.”

Fifty-fifty

“Als we dezelfde ingesteldheid ook dit weekend aan de dag leggen, acht ik ons zeker niet kansloos. Dan zou ik durven stellen dat het fifty-fifty is. We moeten dus niet per se als underdog starten, maar van onze eigen kracht uitgaan. Ook al weet ik dat een ploeg die kampioen speelde daar toch altijd iets van meeneemt, al was het maar een goede flow en een grotendeels identieke kern. Daar moeten we voor op onze hoede zijn, net als voor de tropische warmte. Dat gaat zeker ook een rol spelen.”

Hoe blikt de Londerzeelse nummer negen al terug op zijn voorbereiding tot dusver?: “Ik ben zeker niet ontevreden tot dusver. Op vlak van statistieken gaat het vlot met vier goals in evenveel matchen. De kwaliteit moet uiteraard nog omhoog en het is nog wat wennen aan mijn ploegmaats, maar daarvoor dient een voorbereiding nu éénmaal.”

Complementair

De samenwerking met Ali Yildiz lijkt alvast goed te verlopen?: “Het klikt inderdaad tussen ons”, erkent de Mechelaar. “Dat zag je afgelopen weekend in de beker toen hij er vier maakte en ik twee. We krijgen van de coach ook de opdracht om elkaar te betrekken in het spel en goed te communiceren. Ali is iemand die eerder in de bal komt, terwijl ik meer de ruimte opzoek om op snelheid een actie te kunnen maken. Je kan ons dus zeker als complementair beschouwen.”

Gevaar van alle kanten

“Al is het zo dat het gevaar niet enkel van ons twee komt en maar goed ook”, gaat de ex-speler van Rupel Boom en KVK Tienen voort. “Ik denk dat we met ook nog Siebens, ‘Papi’ en de nog gekwetste De Rock spelers hebben die allemaal dreigend kunnen zijn en kunnen scoren. Siebens kende ik overigens nog van bij Boom toen hij als 18-jarige overkwam van de beloften. Ik zie nu een andere speler die grote stappen heeft gezet. Dat het gevaar van alle kanten kan komen, kan alleen maar positief zijn voor ons en vervelend voor de tegenstanders. Als we daar nog verder in gaan verbeteren, kunnen we heel gevaarlijk uit de hoek komen in de competitie. Welke positie daar dan op gekleefd mag worden, laat ik in het midden. Maar wel liefst zo hoog mogelijk”, besluit Laureys ambitieus.