Jonas Heymans (Wetteren) zwaar aangeslagen na 3-0-nederlaag bij Westhoek: “Zelden zo teleurgesteld van een voetbalveld gestapt”

De match van de laatste kans eindigde stevig in mineur voor Wetteren. Westhoek nam overtuigend de maat en won met 3-0. “Wij leverden een dramatische prestatie af”, vat Jonas Heymans samen. “Na een hele goede trainingsweek had ik dit niet zien aankomen.”

“We begonnen niet goed aan de wedstrijd”, analyseert de aanvoerder de match. “Na twee minuten werden we al gewaarschuwd met een kans voor Westhoek tegen de lat. We reageerden nog goed met een mogelijkheid die voorlangs ging, maar rond het kwartier werd het 1-0. Daarna wilden we wel nog dreigen, maar echte honderd procent kansen leverde dat niet op.”

Harde klap

“Na de pauze zijn we er niet meer in geslaagd om de eindjes aan elkaar te knopen. We gaven veel ruimte weg en lieten elkaar in de steek. We hebben er niet alles aan gedaan. We moesten schuiven omdat Yentel Van Hoecke geschorst was en Hervé Telen door ziekte uitviel, maar blijkbaar kunnen wij dat niet opvangen. Dit is een harde klap. Ik ben zelden zo teleurgesteld van een voetbalveld gestapt.”

“Waar was het Wetteren van tegen Olsa Brakel”, vraagt Heymans zich af. “Zondag was er een gebrek aan inzet. Deze jonge groep bezwijkt onder de druk van de belangrijke matchen. In twee duels tegen rechtstreekse concurrent Westhoek, dat slechts een plaats hoger staat, slikten we acht goals. Dat is gewoon veel te veel.”

Uit een ander vaatje tappen

Met nog zeven speeldagen te gaan lijkt de achterstand van acht punten op Westhoek onoverbrugbaar. Wetteren moet vooral proberen om die veertiende plaats te behouden. “Dit was de enige kans om de strijd helemaal open te breken. Ik geloof erin dat alles kan in het voetbal, maar dan zullen we uit een ander vaatje moeten tappen. We moeten er in de eerste plaats alles aan doen om Menen en Ronse achter ons te houden.”

“Toen ik zoveel jaar na mijn semiprofdebuut naar Wetteren terugkwam wilde ik iets neerzetten, maar zeker niet degraderen. Ik wil echt niet terug naar derde nationale. We moeten zo snel mogelijk de kopjes bij elkaar steken. Ik hoop dat we er de laatste zeven matchen nog iets van maken, dat al ons werk van de voorbije maanden niet voor niets is geweest.”