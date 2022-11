Jonas Heymans (Wetteren) ontspannen voor komst van Lokeren-Temse: “Wij hebben onze job gedaan”

RFC Wetteren heeft de opmars richting middenmoot ingezet. Het won drie keer in de laatste vier partijen, met onder meer net een knappe zes op zes tegen Dikkelvenne en Gullegem. “Dat is lang geleden”, geniet verdediger Jonas Heymans. “Het heeft ons alleszins veel deugd gedaan om een einde te maken aan de foute perceptie.”

“We spelen al heel het seizoen goed voetbal, maar slaagden er nog niet genoeg in om matchen te winnen. Dat heeft een vertekend beeld gegeven van onze prestaties. Scoren was moeilijk en we kregen nogal gemakkelijk goals tegen. Zo kregen we vaak het deksel op de neus.”

“De jongste weken dwingen we zelf het geluk af. Tegen Gullegem werden we zondag beloond voor ons harde werk in de laatste tien minuten. Tegenwoordig geven we zelf het nekschot, in plaats van dat we het toegediend krijgen. We zijn zeker nog niet gered, maar het doet deugd om eens niet op een van die laatste drie plaatsen te staan.”

Sterrenelftal

Zondag krijgt Wetteren het bezoek van Lokeren-Temse, derde in de stand en vooral een van de grote kanshebbers op de titel. “Niemand moet het uitspreken, want iedereen weet dat zij de favoriet zijn. Niet alleen zondag, maar ook op de titel. Op ons niveau is dat een sterrenelftal.”

“Zij komen naar Wetteren en moéten met drie punten terugkeren naar Lokeren. Dat verwachten de spelers, het bestuur en de achterban. Voor ons moet er zondag helemaal niets. Wij hebben de voorbije weken onze job gedaan en ervaren geen druk voor deze wedstrijd. Wij kunnen én zullen ons vel duur verkopen.”

Blijf ambitieus

De 29-jarige Heymans zelf zorgt voor het evenwicht in de verdediging en is aan een prima seizoen bezig. “Ondanks die leeftijd ben ik wel de oudste van ploeg, maar ik kan nog wel even mee. Ik ben heel tevreden over het hoge niveau dat ik haal. Op deze manier kan ik de jonge spelers helpen en mezelf in de picture zetten.”

“Momenteel bewijs ik dat ik niet naar Wetteren ben gekomen om zomaar mee te draaien. Ik wil elke week de beste zijn. Afgelopen zomer had ik de mogelijkheid om een stap hogerop te zetten. Ik blijf ambitieus en mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, maar ik sta ook niet weigerachtig tegen een verlengd verblijf bij Wetteren.”

Tweede nationale A: FC Wetteren - Lokeren-Temse: zondag 20/11, 14u30

