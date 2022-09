Jonas Heymans (Wetteren) na deugddoende zege bij Merelbeke: “Veel positiefs om mee te nemen naar komende weken”

De kop is eraf voor Wetteren. Na nederlagen tegen RC Gent en Jong Essevee won het de derby bij Merelbeke met 1-2. “Het was een grote ontlading om hier de drie punten mee te pakken”, genoot kapitein Jonas Heymans na.

“Op Gent liepen we tegen counters aan en door een vroege rode kaart verliep het duel tegen Zulte Waregem niet zoals gehoopt. Zeven tegengoals in twee matchen is niet niks, maar we toonden de juiste mentaliteit. We deden zelf wat we moesten doen en hadden het geluk een beetje meer aan onze kant.”

“Merelbeke kwam fel opzetten in het begin, maar we stonden goed in blok te verdedigen. Toch kwamen we weer op achterstand door een voorzet die veel te gemakkelijk mocht vertrekken. Voor een spits als Nico Binst was dat een simpele binnentikker.”

Winnaarsmentaliteit

Voor Wetteren was het al de derde opeenvolgende competitiewedstrijd waarin het op achterstand kwam. “We bleven op dezelfde manier voetballen en namen daardoor stilaan de bovenhand. Nog belangrijker dan twee goed getrapte strafschoppen was de inzet en de winnaarsmentaliteit die we toonden.”

“Ons middenveld met Yenten Van Hoecke, Sami Lamrani en Guus Vandekerckhove heeft kilometers gevreten. We bleven ook rustig en speelden een volwassen match met een zeer jonge groep. Het grote verschil met de voorbije weken is dat we nu anticipeerden in plaats van reageerden. We maakten slimme foutjes op het middenveld en ook onze omschakelingsmomenten waren beter, want we hadden er nog 1-3 kunnen van maken.”

Vorig seizoen afgesloten

Veel vroeger dan vorig seizoen staan er voor Wetteren al punten op het bord. “Vorig jaar heb ik volledig afgesloten. Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. Na zondag zijn er heel veel positieve dingen om mee te nemen naar de komende weken. Aan negativisme hebben we niks. Tot de training van dinsdag mogen we nog genieten. Daarna draaien we de knop om richting Westhoek.”

