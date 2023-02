Jonas Heymans sleept punt uit de brand voor Wetteren: “Bepalende beslissingen waren niet in ons voordeel”

In tweede nationale A moest RFC Wetteren vrede nemen met een 2-2-gelijkspel in Gullegem. Na twee strafschopgoals van de thuisploeg zorgde Jonas Heymans voor een belangrijk punt.

De zespuntenmatch tussen Gullegem en Wetteren was er eentje met twee omgezette strafschoppen, een gemiste penalty en een uitsluiting, maar geen winnaar. “Het zat ons niet mee”, vond Jonas Heymans. “Het was een match die alle richtingen uit kon. Gullegem zette meer druk, maar wij wonnen dan weer de duels op het middenveld en toonden veel diepgang. We kwamen op voorsprong via Gauthier Willemyns en konden daar jammer genoeg niet lang van genieten.”

“Enkele minuten later haakten Bram Van Laere en een tegenstander in elkaar en wees de scheidsrechter naar de stip voor de 1-1. Na de pauze kregen ook wij een penalty die Hervé Telen naast trapte. Tien minuten later kwam een bal van heel dichtbij keihard tegen mijn handen, die ik bewust voor mijn buik hield. Toch was het weer penalty. Daar ging de leiding wat mij betreft de mist in, want ik kan mijn handen niet wegtoveren en dan nog was de bal gewoon tegen mij geknald.”

“In het slot van de wedstrijd kreeg ik ook nog een tweede gele kaart bij een schwalbe van de tegenstander, terwijl zij niet bestraft werden voor een stevige overtreding op de doorgebroken Cedric Mitu. De scheidsrechter was niet de oorzaak van ons puntenverlies want wij misten zelf een penalty voor de 1-2 en lieten ook daarna nog kansen liggen, maar de meeste cruciale beslissingen waren niet in ons voordeel.”

Niet naar andere ploegen kijken

Een kwartier voor zijn uitsluiting had Heymans zelf voor de 2-2-eindstand getekend. Zo vermeed de verdediger een hele slechte zaak, maar met één op zes uit twee cruciale degradatieduels maakte Wetteren onderin geen goede beurt. Westhoek, de voorlaatste in de stand, telt sinds afgelopen weekend slechts een punt minder. “In onze situatie is elke goal of elk puntje belangrijk. Natuurlijk is het jammer dat we er zondag geen drie konden meenemen naar huis.”

“We moeten echt niet kijken naar de andere ploegen rondom ons. Zij kunnen winnen of verliezen en dat hebben we niet in de hand. Wij spelen goeie wedstrijden, maar slagen er gewoon niet in om die helemaal naar onze hand te zetten. Volgende week spelen we tegen een Merelbeke dat bovenaan meedraait, maar we zijn daar in het begin van het seizoen ook gewoon gaan winnen. We proberen zaterdag hetzelfde te doen.”