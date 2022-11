Jonas Godijn half tevreden met punt van Erpe-Mere United tegen Harelbeke: “We hadden altijd moeten winnen”

Na afloop van de match tegen Harelbeke was er bij de thuisaanhang veel te doen om het tegendoelpunt. Het siert doelman Jonas Godijn dat hij aan zelfreflectie doet. “Moest ik die bal hebben? Ja, ik moest die bal hebben. Was het een flater? Ja, het was een flater. Toch wil ik dat tegendoelpunt even kaderen. Na een verre inworp ging de bal boven de winkelhaak recht omhoog. Daar zat blijkbaar enorm veel effect op en de wind speelde mee een rol. Thibeau Beerens en ik stonden ernaar te kijken en we waren er beiden van overtuigd dat het leer buiten zou gaan. Dat gebeurde niet. Door het effect en de wind caprioleerde de bal opnieuw in het veld en was Doumbia er als de kippen bij om binnen te trappen. Achteraf vraag je je tien keer af hoe dat mogelijk was.”

Overwinning verdiend

Jonas Godijn beseft dat zijn ploeg geen loon naar werken kreeg. “We hadden altijd moeten winnen. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we een logische overwinning op het einde van de match nog uit handen geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het duel tegen Gullegem. Het is te vaak ‘net niet’. Wie met vijf op negenendertig onderaan staat, moet naar zichzelf durven kijken. We wisten dat we voor een moeilijk seizoen stonden. Het is aan ons om daar samen weer uit te geraken. Er resten nog eenentwintig matchen. De sfeer is nog altijd goed. Verwonderlijk is dat niet echt, want de groep heeft altijd aan elkaar gehangen.”