Jonas D’Hellem (EVC Beselare) stopt met voetballen: “De helft van mijn leven in een eerste elftal”

Voetbal eerste nationale Bart Vanhoudt en KVK Tienen maken volop werk van kern voor volgend seizoen: “Goeie mix tussen ervaring en talentvol­le youngsters”

We zijn een klein maandje na de slotwedstrijd in competitieverband van KVK Tienen, maar achter de schermen wordt er nog altijd naarstig verder gewerkt. In het ideale scenario is de kern voor volgend seizoen tegen de eerste training van 10 juni helemaal rond, al is vooral het vinden van een goede spits een heikele kwestie.

29 mei