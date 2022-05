Jonas Delalieux (Limburg United): “We gaan met vertrouwen naar Charleroi”

Topschutter Jonas Delalieux

Lange tijd werd Jonas Delalieux goed uit de wedstrijd gehouden, maar in het laatste kwart schoot de klasbak uit Heusden-Zolder uit zijn sloffen. Hij werd topschutter met twintig punten. Hadden jullie deze onwaarschijnlijke remonte nog verwacht?

“We zijn er blijven in geloven”, stelde Belgian Lion Delalieux. “Waarom het minder liep in het tweede en derde quarter? Ondanks we een goede start moesten we onze weg zoeken in offense. Het wegvallen van twee sterkhouders met Jarne Lesuisse en Anthony Lambot is een groot verlies voor United. Op een bepaald moment leek de terugwedstrijd overbodig, maar we zijn blijven knokken. In het laatste schuifje vielen mijn shots plots wel binnen en kreeg iedereen bij ons vleugels. Charleroi was het noorden kwijt en we konden nog de scheve situatie rechtzetten. Of negen punten voorsprong voldoende zijn voor de return? Het zal een zware klus worden in het zwarte land, maar we gaan naar Spirou met vertrouwen. We hebben dit seizoen al meerdere keren bewezen dat we tot veel in staat zijn. Hopelijk kunnen we ons zondag kwalificeren, want de kans is groot dat we in de volgende ronde uitkomen tegen Groningen. Toch een leuke affiche.”