Jonas Delalieux (Limburg United) klaar voor confrontatie met Oostende: “Ondanks de eerste competitienederlaag tegen Kangoeroes, gaan we naar de kust met het nodige vertrouwen”

basketbal bnxt-leagueDoor het optreden van de Belgian Lions was er een break in de BNXT-League. Limburg United profiteerde om tegen Luik een oefenwedstrijd te spelen achter gesloten deuren. Zaterdag wacht de lastige verplaatsing naar topteam Oostende. Jonas Delalieux (30) tekende een historisch contract bij de club van zijn hart en is klaar voor de confrontatie met de kustboys.

“Ik ben fier en trots met mijn historisch contract van vijf seizoenen”, valt Jonas Delalieux, één van de smaakmakers uit de BNXT-League, met de deur in huis. “Het is een eer om als eerste het langstlopende contract in de clubgeschiedenis te hebben gekregen. Volgend seizoen bestaat Hubo Limburg United tien jaar. Ik zal dan reeds zeven jaar deel uitmaken van onze Limburgse trots. Ja, dit is mijn derde passage bij United en zeker de beste. De laatste jaren kon ik op alle vlakken enorme stappen voorwaarts zetten. De ervaring speelt natuurlijk een rol.”

“Of ik mijn carrière zal beëindigen bij United? Die kans zit er dik in, hé”, vervolgt Delalieux, geboren in Heusden-Zolder. “Ik zal dan 35 jaar zijn. Als het lichaam nog fit genoeg is, doe ik er misschien nog enkele jaren bij. Laten we voorlopig genieten van het vertrouwen dat ik krijg van voorzitter Maarten Bostyn. De club wil de laatste jaren de Limburgse jongeren kansen geven en dit seizoen zijn we uniek in de competitie met liefst tien Belgen.”

Quote Het is de eerste keer dat United zo’n contract voor een termijn van vijf jaar afsloot Jonas Delalieux

“Het is de eerste keer dat United zo’n contract voor een termijn van vijf jaar afsloot. Ik voel mij hier ook als een vis in het water. Een groot voordeel is dat mijn familie in de buurt is, zeker omdat ik bijna acht maanden geleden voor de eerste keer papa werd. Hoe het gaat met onze dochter Eloise? Zeer goed. Een flinke, lieve meid. Zoals de mama, hé.”

Belgian Lions

“Waarom ik niet kon aantreden tegen Turkije en Griekenland met de Belgian Lions? Het is een drukke periode geweest het laatste jaar”, gaat power forward Delalieux voort. “Ik had last van mijn achillespees en met de komende toppers in het vooruitzicht, met de verplaatsing naar Oostende en de thuiswedstrijd tegen Spirou Charleroi, was het aangewezen om de nodige rust te nemen.”

“Of ik in de nabije toekomst mijn kansen bij de Lions kan vergeten? Waarom? Bondscoach Dario Gjergja is begripvol. Uiteraard heb ik gekeken naar de twee kwalificatiewedstrijden. Helaas viel het resultaat tegen. In Turkije waren we kansloos. Tegen de Grieken verloren we met twee punten verschil. Pijnlijk, want er had meer ingezeten. Met nog twee wedstrijden op het programma hebben we een mirakel nodig om ons te kwalificeren voor het WK. Het blijft wiskundig mogelijk, dus moeten we blijven geloven in een goede afloop.”

Filou Oostende

“Wat ik verwacht van de topper bij Oostende? We leden tegen een sterk Kangoeroes Mechelen onze eerste competitienederlaag. Het moet eens gebeuren. Met vier zeges op vijf mogen we spreken van een geslaagde start, maar er zijn geen momenten dat je als team op je lauweren kan rusten. De analisten schoven Oostende, Mechelen en ons naar voren als titelkandidaten. Tegen Kangoeroes verloren we. Het is nu aan de groep om in Oostende te bewijzen dat we inderdaad een team zijn dat kan meedingen voor de prijzen.”

“Natuurlijk blijft Oostende top in de BNXT. Ze zijn nog beter gewapend in de breedte door de komst van de 24-jarige Amerikaanse point guard Alex Barcello, die overkomt van het Griekse Kolossos Rodou. Hij zal zich tegen ons meteen willen bewijzen. Toch zakken we af naar de kust met het nodige vertrouwen. We zijn het seizoen sterk gestart en hebben kwaliteiten genoeg in ons team om ook Oostende het leven zuur te maken. We verloren dan wel tegen Mechelen, maar hebben nog voldoende vertrouwen in een goede afloop. Uitgaan van eigen sterkte is de boodschap.”

Rode Duivels

“Of ik de Rode Duivels op het WK in Qatar zal volgen? Voetbal zegt mij niet veel, maar de meeste jongens in de selectie ken ik wel. Uiteraard hoop ik dat we kunnen doorstoten naar de finale. Als het mogelijk is met ons programma zal ik zeker hun wedstrijden bekijken”, besluit Delalieux, die zich tegen Luik in de gewonnen oefenwedstrijd (78-74) ook liet opmerken.

Lees ook: meer basketbal