Jonas Delalieux (Limburg United): “Hebben geen andere keuze dan Yoast United te verslaan”

Na een vlotte zege in Den Haag komt vrijdagavond Yoast United uit Bemmel naar de Alverberg. De Nederlandse club uit Gelderland heeft een Belgische coach met Paul Vervaeck. Jonas Delalieux was afwezig tegen Aris Leeuwarden en The Hague Royals. De Limburgse power forward is voor de eerste keer papa geworden van een flinke dochter Eloise.

“Slapeloze nachten?", valt best mee zegt de 29-jarige sterkhouder Jonas Delalieux, bezig aan een schitterend seizoen. “Mama en dochter Eloise stellen het goed en dat is het voornaamste. Het is natuurlijk een vermoeiende periode, want er valt veel te regelen. Gelukkig is T1 Raymond Westphalen begripvol. Ik krijg al de tijd die nodig is om weer fris en monter aan te treden.”

“Of ik vrijdag zal spelen tegen Yoast United? Dat hangt van de coach af, maar ik ben weer beschikbaar. De jonkies hebben het de twee wedstrijden, tijdens mijn afwezigheid, tegen Aris Leeuwarden en The Hague Royals uitstekend gedaan. Fijn dat ze speelminuten krijgen. Een leerrijke periode en belangrijk voor de progressie naar volgend seizoen toe.”

Yoast United

“Ik verwacht ook wel dat de staf die jonge kerels opnieuw kansen gaat geven tegen Yoast United”, vervolgt ijskoning Delalieux. “Deze week start ik terug met de trainingen en vrijdag hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen. Yoast United is niet onbekend voor ons. Tijdens de voorbereiding speelden we tegen het jonge Yoast en leden toen een nederlaag. Ondertussen is er natuurlijk veel veranderd. Wij zijn een stuk sterker geworden en hebben ook meer vertrouwen sinds de bekerstunt tegen Oostende.”

“Of de wedstrijd nog belangrijk is? Natuurlijk. We hebben geen andere keuze dan Yoast United te verslaan. Hun coach Paul Vervaeck kent ons als zijn broekzak en zal zeker een tactisch plan uitdokteren, maar het is aan ons om gretig te starten en de concentratie te behouden. Met dezelfde intensiteit als in Den Haag moeten die punten in Hasselt blijven. We hebben zeker een mirakel nodig om de Belgische play-offs nog te halen, want Spirou Charleroi moet al drie keer verliezen. We zijn echter verplicht als profs om altijd te vechten voor de overwinning en ook om de supporters te plezieren”, besluit Delalieux uit Heusden-Zolder.