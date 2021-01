Jonas Delalieux (Leuven Bears) redt terugwedstrijd in kwartfinale: “Op het juiste moment opgestaan”

Leuven Bears had in de openingsfase problemen om de stugge verdediging van Charleroi te ontmantelen. Ex-Leuvenaar Tim Lambrecht en Botuli konden daarvan profiteren en zorgden voor een 11-18 opener. Enkel Luka Kotrulja was in dat eerste quarter bij de thuisploeg bij de les. De Kroaat moest de meubelen redden. “We kenden inderdaad een moeilijke opening. Charleroi speelde zeer enthousiast, zodat we moeilijk in ons ritme kwamen. Het was knokken voor iedere bal. In het tweede quarter kwam er beterschap. We verdedigden een pak alerter en vonden ook iets gemakkelijker de weg naar de korf.”

Tweede adem

Ook in de tweede helft begonnen de Leuvenaren met een zwak moment. Libert pakte meteen uit met 10 punten. In het begin van het vierde quarter viel Charleroi plots stil en kon Leuven de achterstand omzetten in een voorsprong. Jonas Delalieux was nu de smaakmaker in het team. Met 28 punten werd hij topschutter en trok hij het laken naar zich toe. “We mogen zeker niet klagen over onze voorsprong van elf punten. We stonden op het juiste moment op. Charleroi speelde met veel inzet en maakte het ons moeilijk. Bij het ingaan van het derde quarter stonden we nog drie punten in het krijt. In een sterk laatste kwart konden we alles naar onze hand zetten. Stith pakte enkele nuttige rebounds en zelf kon ik uitpakken met mijn afstandsshot.”

Geen zekerheid

Enigszins onverwacht behaalden de Leuvenaren alsnog een mooie uitgangspositie. Jonas Delalieux is terecht op zijn hoede. “Elf punten voorsprong is natuurlijk niet slecht, maar het zou verkeerd zijn om nu op onze lauweren te rusten. Dat heeft Charleroi ons dertig minuten lang duidelijk gemaakt. Mannen als Libert, Hammink of Goloman kennen heus wel het klappen van de zweep.”