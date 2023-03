Jonas Delalieux en Limburg United starten uitstekend in de crossborderfase tegen Heroes Den Bosch: “Blij met de zege in een zeer intense wedstrijd”

Basketbal bnxt-leagueEen bijna uitverkochte Alverberg heeft genoten van een boeiende avond basketbal tussen Limburg United en Heroes Den Bosch. In de eerste partij van de crossborderfase liet een compleet Limburg United een uitstekende indruk. Het werd een tactisch steekspel waar T1 Raymond Westphalen in een zinderende slotfase overschakelde naar Pick & Pop. Vooral dankzij een subliem trio Myles Cale, Maxime De Zeeuw en Jonas Delalieux werd het een knappe 84-77-overwinning.

De vlam zat meteen in de partij. In de Nederlandse competitie kon Den Bosch een mooi parcours afleggen met 18 op 18. De gasten schoten ook het best uit de startblokken met een sterke Chris-Ebou Ndow. Na het eerste quarter (16-22) vroeg headcoach Raymond Westphalen aan zijn jongens om fysiek een tandje bij te steken. United ging agressiever spelen en kon met een kloofje (45-41) de kleedkamers opzoeken. Na de rust werd het lange tijd een nek-aan-nekrace tot T1 Westphalen er voor koos Pick & Pop te spelen. Met inside een sterke Myles Cale en als afhakende spelers Maxime De Zeeuw en Jonas Delalieux. Dat subliem trio kreeg de nodige steun van een collectief sterk geheel en het werd dan ook een verdiende overwinning.

“United heeft een sterk team met enkele jongens die uitstekend het afstandswapen hanteren”, stelde de Nederlandse coach Erik Braal. “In de BNXT-League is dit inderdaad onze eerste nederlaag, maar op Europees vlak verloren we ook al, hoor. Vanavond is wel gebleken dat dit twee teams zijn die het nog ver kunnen schoppen.”

“Klopt. Den Bosch is fysiek een geweldig team”, wist de Tongerse coach Westphalen. “Het werd een zeer intense wedstrijd en het talrijk opgekomen publiek kreeg een fantastische basketbalavond voorgeschoteld. Ik wil de fans dan ook bedanken voor hun enorme steun. In de moeilijke momenten kan je dan de partij doen kantelen. Met mijn keuze voor Pick & Pop heb ik Den Bosch kunnen pijn doen. Volgende week hebben we een weekje rust. We willen ons tonen in de Golden League en hopelijk kunnen we deze knappe prestatie bevestigen in Groningen.”

Sterke Jonas Delalieux

“Ik ben enorm blij met deze schitterende overwinning”, zei forward Jonas Delalieux vlak na de wedstrijd. “De laatste acht weken kon ik amper trainen. Twee keer last van mijn kuit en daarna een enkelblessure. Deze week kon ik voluit trainen. Ik ben nog niet 100% en mijn shots vielen niet altijd binnen, maar in een denderende slotfase kon ik toch mijn steentje bijdragen. Den Bosch is een zeer sterk team. Vooral fysiek. Het laat je geen tijd en ruimte om uit te halen. We moesten snel spelen en het werd dan ook een partij aan een razend tempo. In het laatste kwart konden we het laken naar ons toe trekken. Den Bosch liet inderdaad te veel steken vallen vanop de vrijworplijn, maar dat is onze zorg niet (lacht).”

“We hebben deze uitputtingsslag verdiend gewonnen en als United compleet is kan het van iedereen winnen. Of het niet jammer is dat we nu een weekje vrij hebben door de Belgische bekerfinale? Natuurlijk hadden we liever in die finale gestaan, maar het blessureleed heeft ons parten gespeeld. Anderzijds, de jonge gasten konden zich in die moeilijke periode tonen en ons over de streep trekken om het Elite Gold-ticket te kunnen bemachtigen. Persoonlijk ben ik blij met een weekje rust. Een uitstekend moment om helemaal fit te worden en dan alle focus richting Groningen. We willen knallen in de Golden League.”

LIMBURG UNITED: Cale 22, Delalieux 19, De Zeeuw 16; Stein 11, Desiron 6, Dedroog 5, Leemans 3, Ceyssens 2, Dammen en Hammonds 0.

HEROES DEN BOSCH: Ndow 18, Kok 13, Webster 12, Van der Mars 10, Helfrich 8, Naar 7, Kohs 4, Thomas 2, Price 2, Van Vliet 1.