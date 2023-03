Jonas Delalieux en Limburg United starten uitstekend de crossborderfase met een klinkende overwinning tegen Heroes Den Bosch: “Blij met de zege in een zeer intense wedstrijd”

“Wij hebben ons een beetje laten verrassen in het tweede schuifje”, stelde de Nederlandse coach Erik Braal. “In de rebounds waren wij beter en mijn jongens konden inside ook United dwingen om fouten te maken. Als je echter vanop de vrijworplijn(15/27) aan een percentage van slechts 55,6 kan scoren, dan laat je een unieke kans liggen om hier te winnen. United heeft een sterk team en met enkele jongens in huis die uitstekend het afstandswapen kunnen hanteren. In de BNXT-League is dat inderdaad onze eerste nederlaag, maar op Europees vlak leden we ook al nederlagen hoor. Vanavond is wel gebleken dat dit twee teams zijn die het nog ver kunnen schoppen.”

“Klopt. Den Bosch is fysiek een geweldig team”, wist de Tongerse coach Westphalen. “Het werd een zeer intense wedstrijd en het talrijk opgekomen publiek kreeg een fantastische basketbalavond voorgeschoteld. Ik wil de fans dan ook bedanken voor hun enorme steun. In de moeilijke momenten kan je dan de partij doen kantelen. Met mijn keuze voor Pick & Pop heb ik Den Bosch kunnen pijn doen. Volgende week hebben we een weekje rust. We willen ons tonen in de Golden League en hopelijk kunnen we deze knappe prestatie bevestigen in Groningen.”

Sterke Jonas Delalieux

“Ik ben enorm blij met deze schitterende overwinning”, zei forward Jonas Delalieux vlak na de wedstrijd. “De laatste acht weken kon ik amper trainen. Twee keer last van mijn kuit en daarna een enkelkwetsuur. Deze week kon ik volledig trainen. Ik ben nog niet 100% en mijn shots vielen niet altijd binnen, maar in een denderende slotfase kon ik toch mijn steentje bijdragen. Den Bosch is een zeer sterk team. Vooral fysiek. Ze laten je geen tijd en ruimte om uit te halen. We moesten snel spelen en het werd dan ook een partij aan een razend tempo. In het laatste kwart konden we het laken naar ons toe trekken. Den Bosch liet inderdaad te veel steken vallen vanop de vrijworplijn, maar dat is onze zorg niet (lacht). We hebben deze uitputtingsslag verdiend gewonnen en als United compleet is kan het van iedereen winnen. Of het niet jammer is dat we nu één weekje vrij hebben door de Belgische bekerfinale? Natuurlijk hadden we liever in die finale gestaan, maar het blessureleed heeft ons parten gespeeld. Anderzijds, de jonge gasten konden zich in die moeilijke periode tonen en ons over de streep trekken om het Elite Gold ticket te kunnen bemachtigen. Persoonlijk ben ik blij met een weekje rust. Een uitstekend moment om helemaal fit te worden en dan alle focus richting Groningen. We willen knallen in de Golden League.”