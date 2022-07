Jonas De Schampheleire via Brussel-Zepperen en Ronde van Vlaams-Brabant: “Mijn eerste vijfdaagse”

Door de pandemie kon De Schampheleire in z’n juniorenperiode nauwelijks interclubs afwerken. Hij begon dit seizoen, z’n eerste bij de beloften, met Gent-Staden en reed een week later de lastige kermiskoers in Lierde. “De eerste weken waren wat minder, na een paar weken ging het beter”, blikt De Schampheleire terug naar maart. “Inderdaad, in Ichtegem werd ik negende. Ook daar won Daan Stevens. Vorige zondag in Schuiferskapelle ging hij al vroeg in de aanval. Ik wipte mee, even reden we met drie voorop, wat later met twee. Met een maximale voorsprong van iets meer dan één minuut. We hielden stand. In de sprint stond, zoals verwacht, geen maat op Stevens. Toch was ik content want ik haalde als belofte mijn eerste podiumplaats. Denk dat ik de overstap van junioren naar beloften uiteindelijk best goed verteerde.”