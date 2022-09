Jonas De Roeck kijkt zondag met KVC Westerlo zijn oude liefde RSC Anderlecht in de ogen: “Tonen dat we stappen vooruit aan het zetten zijn”

“Door de blessures van Daci, Bernat en Van Eenoo zijn we een paar belangrijke pionnen kwijtgespeeld”, stelt Jonas De Roeck vast. “We wisten dus naar welke profielen we op zoek moesten. De kwaliteiten van Nacer Chadli zijn bekend, maar ook Lucas Mineiro gaat de groep zeker iets kunnen bijbrengen. Ze kunnen allebei voetballen, maar brengen ook de nodige body in het team. Ik ben heel tevreden met de twee aanwinsten.”

Zondag komt jouw ex-club op bezoek, in een vol Kuipje. “Altijd leuk”, lacht De Roeck. “We zullen de steun van de supporters extra nodig hebben, want Anderlecht heeft een ploeg die in mijn ogen toch wel in de top vier gaat eindigen. Het klopt dat ze soms nog wat wisselvallig presteren, maar dat is logisch. Ze zijn daar nog stappen aan het zetten en je kan niet elke week top zijn. Dat weten wij ook. Het feit dat ze donderdagavond nog een Europese match gespeeld hebben, gaat volgens mij geen invloed hebben. Een club als Anderlecht is daar op voorzien. Of het zondag een blij weerzien zal worden? Uiteraard. De spelersgroep is intussen misschien wel wat veranderd, maar met de mensen van de entourage heb ik nog altijd een goeie band. Anderlecht is en blijft een warme club.”

Niet blind voor de realiteit

De liefde zal nu wel even opzij gezet moeten worden, want na de recente nul op negen heeft Westerlo de punten dringend nodig. “We maken ons nog geen zorgen”, klinkt het. “Maar we zijn ook niet blind voor de realiteit. Het is tot nu toe al een combinatie van veel dingen geweest. We hadden op dit moment best een paar punten meer kunnen hebben, maar soms moeten we de match nog iets beter aanvoelen en controleren. Vooral op moeilijke momenten moeten er soms keuzes gemaakt worden, zowel voetballend als op mentaal vlak. Dat is een leerproces, want je mag niet vergeten dat we een vrij jonge groep hebben. Het is nu aan ons om te tonen dat we geleerd hebben uit onze fouten en dat ook wij stappen vooruit aan het zetten zijn.”

Op Antwerp was het niet echt overtuigend, dus tegen Anderlecht zal er een tandje bij gezet moeten worden? “Zo zou ik het niet durven zeggen”, besluit De Roeck. “Als wij ons niveau halen, kunnen wij tegen elke tegenstander resultaat halen. Zowel tegen onze rechtstreekse concurrenten, als tegen de betere ploegen. Wij gaan zondag opnieuw vol vertrouwen het veld opstappen.”

