Jonas De Mol wint Aalsterse derby met Black Boys Erpe-Mere: “Onze ervaring uitgespeeld tegen moedig Okapi Aalst B”

Black Boys Erpe-Mere en Okapi Aalst zijn met elkaar verweven. Coach Kevin Verhulst was jarenlang coach van de Aalsterse beloften en nam in september bij Erpe-Mere over van Bart De Moor, huidig commercieel manager van Okapi. Voor Verhulst was het echter geen echt weerzien met zijn beloftenkern. Bilos was out. Ledegen, Schauvlieger, Temmerman en De Paepe versterkten het fanion van eersteklasser Okapi.

Dus werd de B-ploeg van Okapi aangevuld met U18 en U16, spelers van coach Jonas De Mol, die bij Black Boys 17 punten zou scoren tegen Okapi.

“Het was een hele speciale wedstrijd”, lacht De Mol. “Ik heb mijn spelers niet gespaard en omgekeerd ook niet.” De thuisploeg startte goed, maar Okapi klampte aan. (43-42) Aalst ging zelfs met voorsprong het laatste kwart in (59-65).

Quote Uithouding is niet onze sterkste kant. Het was even aanpassen aan de stijl van coach Verhulst, maar met een 8 op 10 spelen we nu toch op niveau. Al is er nog progressie­mar­ge. Jonas De Mol, Black Boys Erpe-Mere

“We hadden moeite om hen in één tegen één situaties af te stoppen”, geeft De Mol toe. “In het slot gingen we over naar zonedefense. Daar hadden die jonge mannen geen antwoord op. Het is een ongeschreven regel dat tot aan U16 zonedefense niet wordt toegepast. Dat speelde in ons voordeel. Daarbij hebben we onze ervaring uitgespeeld. In leeftijd was het verschil groot, maar op het parket niet. Die gasten hebben bewezen dat ze het niveau aankunnen. Knap.”

Door de zege schuift Black Boys op in het klassement waar niets meer te winnen of te verliezen valt.

Anders trainen

“We misten onze start compleet met enkele nipte nederlagen”, weet De Mol. “Het zelfvertrouwen kreeg een deuk en het geloof in eigen kunnen zakte. Coach Verhulst bracht een nieuwe kijk en uithouding bleek een pijnpunt. Het was een hele aanpassing, maar we hebben dat goed opgepikt. De alternatieve manier van trainen houdt het plezant. Met 8 op 10 is ons basketbal nu meer op niveau. Toch maken we nog altijd een zwak kwart door en is er nog ruimte voor verbetering. In Sint-Niklaas, onze volgende tegenstander, stonden we halfweg 20 punten voor. Toch verloren we op ongeziene wijze. We hebben zaterdag dus iets recht te zetten.”