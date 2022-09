Jonas Bogaerts gaat met KVK Tienen een tweede keer stevig onderuit in eigen huis tegen Winkel Sport: “Te overhaast gespeeld na de pauze”

voetbal eerste nationaleSint-Eloois-Winkel Sport klinkt niet zo sexy als Jong Gent, Patro Eisden of Luik, maar in het Tiense Bergéstadion toonde het vanmiddag dat het een ploeg is om mee rekening te houden in eerste nationale. Tegelijkertijd lijken de Suikerjongens opnieuw een moeilijk seizoen tegemoet te gaan, de 0-3-eindscore indachtig.

Een stevige thuisnederlaag dus, al werden de manschappen van coach Hias niet gediend door een vroege tegengoal in minuut elf. “Klopt, we weten eigenlijk al een paar jaar dat je jezelf danig in de problemen brengt eens je op achterstand komt in deze reeks”, pikt Jonas Bogaerts in. “Winkel Sport liet ons ook effectief de bal en dan is het gewoon moeilijk om het spel te maken en er doorheen te geraken. Nu, de eerste helft vond ik ons vrij degelijk combineren en ook in het eerste kwartier na de pauze namen we het heft nadrukkelijk in handen. In die fase kregen we ook enkele kansjes, maar toch oogde het hier en daar wat overhaast en misten we wat scherpte in de zone van de waarheid. Achteraan probeerden we dan iets hoger druk te gaan zetten en dan geef je onvermijdelijk ruimte weg in de rug waarop je koud gepakt kan worden.”

Rechterkolom

Op die manier liep de score in het laatste kwart nog verder op, met als gevolg een nul op zes en een plekje in de rechterkolom van het klassement. “Tja, dat is natuurlijk niets om vrolijk van te worden”, beseft de verdediger. “Nu, Winkel Sport is echt wel een goeie ploeg, dat bewezen ze vorig seizoen al in de terugronde en die lijn trekken ze nu door. En met die beloftenteams erbij is de reeks er niet minder lastig op geworden, wel integendeel. De situatie had misschien iets rooskleuriger geweest als die confrontatie tegen Rupel Boom was doorgegaan, maar de uitkomst daarvan ligt niet in onze handen. Los van dat alles moeten we wel bij de les blijven, zeker met die topmatchen tegen Patro en Luik in het verschiet. Het verleden heeft ons gelukkig geleerd dat zulke wedstrijden waarin we als underdog vertrekken ons wel liggen, dus ik acht ons niet bij voorbaat kansloos.”

Neusmasker

Positief was wel dat Bogaerts gewoon de negentig minuten kon volmaken en dat met een masker ter bescherming van de geopereerde neus. “Op maandag hebben ze de neus tijdens een operatie rechtgezet en twee dagen later kon ik alweer een uurtje meetrainen zonder in duel te gaan. Van zodra dat ik hoorde dat het alleen maar een gebroken neus betrof, was ik ook gerustgesteld dat ik niet opnieuw voor langere tijd buiten strijd zou zijn. En gelukkig maar, want naast de geblesseerde Jochmans moesten we deze speeldag ook Chantrain missen door een schorsing.”

Lees ook: meer voetbal in 1N