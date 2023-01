Jonas Bogaerts en KVK Tienen willen goede reeks verder zetten tegen het Dessel Sport van coach Stijn Vreven: “Ook zonder schoonheidsprijs kan je punten pakken”

Met duels tegen Jong AA Gent, Francs Borains en leider Patro Eisden in het verschiet kan het alvast geen kwaad om meteen met puntengewin aan te knopen. “We zouden uiteraard maar wat graag op het elan van voor Nieuwjaar willen verder gaan”, knikt Jonas Bogaerts. “Want in die laatste weken voor de winterstop zaten we echt wel in de juiste flow en speelden we het voetbal dat de coach wellicht al iets vroeger van ons had willen zien (lachje). Alle puzzelstukjes vielen zowat in elkaar op dat moment. Als spelers haalden we stuk voor stuk een hoog niveau en dankzij de juiste balans in de ploeg stond onze organisatie als een huis. Dat betaalde zich eindelijk ook in resultaten uit. In Wezet pakten we de eerste echte uitzege van het seizoen en die overtuigende overwinning tegen OHL betekende ook de eerste 6 op 6. Hopelijk kunnen we die reeks nog ietsje langer maken, zodat we nog verder kunnen opschuiven in die linkerkolom.”