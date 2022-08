Jonas Bogaerts en KVK Tienen ontvangen eersteprovincialer Perwez in Beker van België: “Bekermatchen mag je nooit te licht opnemen”

voetbalDe speeltijd is voorbij voor KVK Tienen, dat zaterdagavond eersteprovincialer Perwez treft in de Beker van België. Kwalificatie is een must, althans op papier, in de hoop om net als vorig jaar een droomaffiche te versieren tegen een eersteklasser.

Die eersteklasser in kwestie was toen Cercle Brugge, dat in Jan Breydel met 3-0 afstand nam van de Suikerjongens. “Dat was eigenlijk het enige spijtige aan onze vorige campagne, dat we die topaffiche om de gekende reden niet in ons eigen stadion konden afwerken”, blikt Jonas Bogaerts terug. “Dus op zich is dat een mooie motivatie om het parkoers van toen te herhalen, want we zouden maar wat graag voor onze eigen supporters zo’n topploeg partij geven.”

“Ik ken de weg ernaartoe niet helemaal uit het hoofd. Ik dacht dat we drie rondes moesten overleven om ons doel te verwezenlijken en dat het alleen maar opponenten uit lagere reeksen zijn die we kunnen treffen. Op zich best doenbaar, al zijn er in de bekercompetitie geen makkelijke wedstrijden. Perwez komt dan wel in eerste provinciale uit, maar ze wonnen in de vorige ronde toch vrij vlot van een derdenationaler. We zijn dus gewaarschuwd.”

Gescheurde achillespees

“Welke rol er voor mij weggelegd zal zijn in de beker? Het goede nieuws is alvast dat ik me steeds beter in mijn vel voel nadat ik vijf maanden uit roulatie ben geweest met een scheurtje in de achillespees”, klinkt het optimistisch. “Ik voel ook weinig reactie op de geleverde trainingsarbeid, al is het niet onlogisch dat de trainersstaf voorlopig nog voorzichtig met me is. Ik ben tenslotte nog altijd maar een goeie maand aan het meetrainen met de groep.”

“Tegen Geldenaken heb ik een half uurtje meegedaan centraal achterin, in Hoegaarden een hele helft en tegen Diest stond ik de volledige wedstrijd tussen de lijnen met de jonge garde. En afgelopen woensdag in het 1-1-gelijkspel op Hades werkte ik de tweede helft af. Dus om op je vraag te antwoorden, ik verwacht niet dat ik meteen in de typeploeg sta, ook al zijn jongens als Jochmans en Kempeneers dan geblesseerd. Op termijn hoop ik die basisstek uiteraard weer in te kunnen nemen, maar ik ben heel blij met het niveau dat ik momenteel reeds haal.”

Aanvallende versterking

Benieuwd ook waar de Suikerploeg zelf toe in staat zal zijn, want daarvoor is een voorbereiding niet altijd de beste referentie. “Nee, dat is ook zo, want oefenmatchen gaan altijd gepaard met periodes waarin er stevig getraind wordt”, klinkt het nog. “Maar er heerst een positieve vibe en de club heeft inspanningen gedaan om de ploeg vooral voorin nog extra te versterken, dus ik heb er eigenlijk wel een goed oog in.”

