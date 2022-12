Jonas Aeyels (FC Lebbeke) verliest met kleinste verschil op Lyra-Lierse: “Andermaal krijgen we geen loon naar werken”

Doelman Jonas Aeyels – door manager Gunther Impens aangewezen als een van de sterkhouders in Lier – bevestigde zijn puike campagne. Hoe frustrerend is het dan om zonder punten terug naar huis te moeten keren? “Frustrerend is inderdaad het juiste woord. We speelden één van onze beste wedstrijden in deze competitie, maar andermaal krijgen we geen loon naar werken. Tot de tachtigste minuut liep alles goed en leken we op een terechte puntendeling af te stevenen. In de tweede helft heb ik twee goede reddingen moeten uitvoeren. Uiteindelijk kregen we alsnog het deksel op de neus. In de eerste helft speelden we goed mee en kregen we kansen. Na de rust kwam Lyra-Lierse veel scherper voor de dag en toonden ze inderdaad aan dat ze veel hoger gerangschikt moesten staan. Toch vonden we een goed antwoord op hun spel en bleven we goed in de match. Een individuele fout in de slotfase deed ons de das om.