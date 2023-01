Jon Thorsteinsson (OHL): “Play-off 2 halen blijft ons doel”

Voetbal Jupiler Pro League Na enkele emotionele dagen stond Kristof D’Haene (KV Kortrijk) opnieuw tussen de lijnen: “Mijn gsm staat nog steeds niet stil”

Vorige week donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Kristof D’Haene na dit seizoen stopt als profvoetballer. Het KV Kortrijk-icoon sukkelt met een aanhoudende heupblessure. D’Haene heeft nog maar één doel en dat is KVK in eerste klasse houden. Tegen rode lantaarn Seraing viel hij gretig in en trok hij samen met zijn ploeggenoten de overwinning over de streep.

11:19